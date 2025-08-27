Alberto Fernández Díaz: "Me dolió que Quim Forn entrara a la cárcel"

En un momento en que la política de pactos que debe tener el PP con Junts genera controversia dentro del partido en Catalunya, uno de los históricos dirigentes del PPC alza la voz en favor de todos aquellos acuerdos que sean buenos para los ciudadanos. "Yo creo que en política es más importante el qué que el con quién", reivindica Alberto Fernández Díaz (Barcelona, 1961) en conversación con EL PERIÓDICO.

Lo hace en una cafetería a pocos metros de la plaza de Sant Jaume, espacio que fue su casa política durante casi tres décadas como concejal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona. Cabeza de lista en cuatro ocasiones —la última en 2015—, Fernández Díaz cosechó los mejores resultados de su partido en el consistorio con los nueve ediles logrados en 2011. Se retiró de la primera línea política en 2019. Y antes fue diputado en el Parlament durante cuatro años y presidente del PPC entre 1996 y 2003.

En su dilatada trayectoria, siempre desde la oposición, pactó tanto con Xavier Trias (CiU), como con Pasqual Maragall (PSC). "Llegar a acuerdos con independentistas no te hace independentista; hacerlo con el PSC no te hace socialista", defiende el popular, hermano del exministro Jorge Fernández Díaz. "Eran acuerdos buenos para mi ciudad y para los barceloneses: yo por Barcelona pactaría con el diablo", afirma. Y de hecho lo hizo, en opinión de algunos dentro de su partido, al apoyar algunas propuestas de Ada Colau. "Pocas", matiza con humor, antes de subrayar que la relación con la exalcaldesa de los Comuns fue "la más antagónica y dura" que mantuvo nunca con un alcalde de la ciudad.

"Yo por Barcelona pactaría con el diablo" Alberto Fernández Díaz — Expresidente del PPC y exconcejal en el Ayuntamiento de Barcelona

Presume de haber priorizado siempre a su ciudad por encima de las siglas, aunque admite que no siempre fue un camino sencillo. "En política hay que ser valiente, no solo para discrepar con el adversario, sino también para coincidir", subraya. A su entender, el verdadero "coraje" consiste en "hacer pedagogía con los propios", en explicar por qué has pactado algo incluso con quienes piensan distinto. Eso sí, pone sobre la mesa que los acercamientos para llegar a acuerdos con Trias terminaron cuando empezó el 'procés'. "Lo distorsionó todo, las relaciones personales y la propia política", lamenta.

En política hay que ser valiente, no solo para discrepar con el adversario, sino también para coincidir Alberto Fernández Díaz — Expresidente del PPC y exconcejal en el Ayuntamiento de Barcelona

Ambos escenarios los vivió en primera persona. En su despedida del consistorio, en 2019, Fernández sorprendió al dedicar unas palabras a Quim Forn, uno de los líderes independentistas encarcelados por el referéndum del 1-O. Antes de ser conseller de Interior con Junts en 2017, Forn había sido concejal en Barcelona durante más de dos décadas. "Me dolió que entrara a la cárcel", admite sin reparos. Por eso lo mencionó aquel año en su adiós, cuando el Tribunal Supremo condenó a Forn a diez años de prisión por sedición. Dos años después, el dirigente independentista fue indultado. "Todo el mundo debe ser responsable de sus actos, pero yo no encontraba satisfacción ni calma viéndolo en la cárcel", apunta.

"Hubo gente de mi órbita que no lo entendió", confiesa, pero lo reivindica como "un gesto de convivencia" y "reflexión obligada" en esos tiempos. Su relación con Forn va más allá de la política: se remonta a la universidad, donde coincidieron en debates estudiantiles pese a militar en sindicatos distintos. También comportarieron sus años en las juventudes, cuando él militaba en las del PP y Forn en las las de CiU. "Hemos visto crecer a nuestros hijos", resume, para subrayar la cercanía personal que los une.

Alberto Fernández Díaz, expresidente del PPC y exlíder del partido en el ayuntamiento de Barcelona / Irene Vilà Capafons / EPC

El terrorismo de ETA

El exlider del PPC resta importancia a la polémica que despertó entonces su gesto de recordar a Forn. "¿Qué tengo que demostrar yo sobre lo español que soy, si colgué una bandera de España en el balcón del Ayuntamiento ante 4.000 ‘hooligans’ [independentistas] o si ETA estuvo a tres horas de asesinarme?", replica. El primer episodio fue un hecho anecdótico, que ocurrió en 2015 y le provocó un rifirrafe con el entonces teniente de alcaldía de los Comuns, Gerardo Pisarelo. El segundo lo rememora como una de las experiencias más duras de su carrera política: "Me he pasado años viviendo con miedo". En 2001, la Guardia Civil frenó por horas su intento de asesinato con una maceta bomba al salir de su portal.

Me he pasado 23 años viviendo con miedo y con escolta policial [por la amenaza del terrorismo de ETA] Alberto Fernández Díaz — Expresidente del PPC y exconcejal en el Ayuntamiento de Barcelona

Un año antes, ETA había matado a dos concejales del PPC: José Luis Ruiz Casado y Francisco Cano. "Recuerdo como si fuera ayer el 21 de septiembre y el 14 de diciembre. Son fechas que tengo grabadas a fuego", dice con emoción. "Son los peores momentos que me ha dado la política". Durante 23 años vivió con escolta policial, aunque su miedo principal siempre fueron sus hijos. Durante años les recogía a dos metros de la salida del garaje o les hacía creer que jugaban a un "juego" cuando bajaban al parking para coger el coche: esconderse tras las columnas y contar hasta 20. Lo hacía para evitar que les llegara la onda expansiva en caso de explosión.

Alberto Fernández Díaz, expresidente del PPC y exlí­der del partido en el ayuntamiento de Barcelona / Irene VilÃ Capafons

Vuelta a la abogacía

Fernández Díaz tiene tres hijos. Hasta hace poco más de un mes también tenía un perro, un pastor alemán, que murió tras 13 años de "alegrías infinitas". Desde hace seis años, cada día lo sacaba a pasear por la mañana. No podía hacerlo cuando se dedicaba a la política, pero ahora que ha vuelto a trabajar en la abogacía, su profesión, tiene más libertad. También puede estar más tiempo con sus hijos, pero reconoce que ahora ya se han hecho más mayores y es complicado hacerlo. De la política, lo que más echa de menos es poder hacer "cosas útiles" por su ciudad. Por eso, compagina su labor como abogado con la presidencia de Barcino 5G, un ‘think tank’ dedicado a elaborar propuestas para Barcelona.

"Cuando entro al campo soy perico antes que concejal Alberto Fernández Díaz — Expresidente del PPC y exconcejal en el Ayuntamiento de Barcelona

Pero si en algo invierte tiempo es en su equipo de fútbol: el Español. De hecho, actualmente es patrono de la Fundación del RCDE. En su época en el Ayuntamiento tenía un ritual claro: "Cuando entro al campo soy perico antes que concejal". Por eso, nunca ha sido de palcos. "Ahí no se puede chillar", se justifica. Su otra pasión son las motos. Como le ocurre con el Español, el vehículo le ha dado "algún susto" y un "sinfín de alegrías". Una frase lo resume bien: "La moto en Barcelona es movilidad y, en la montaña, libertad".

Cuando era concejal, en la época de Colau, la llegó a invitar varias veces a "ir de paquete" con él para ver el "peligro" de ser motorista en esta gran ciudad y para convencerla de permitir que circularan por el carril bus. Nunca aceptó la propuesta, pero sí lo hizo su teniente, Pisarelo, cuando el popular le invitó a ir juntos a ver al Español tras la disputa por las banderas de 2015. "En política son importantes estos gestos: después de la tensión, mantener el respeto y el buen trato pese a la discrepancia absoluta".