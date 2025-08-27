Puigdemont fijará estrategia con la dirección de Junts en Waterloo antes de reunir a sus diputados el 15 de septiembre

El verano empieza a llegar a su fin y los partidos comienzan a preparar el nuevo curso político. Después de cuatro semanas de pausa, el Govern ya ha celebrado su primera reunión en el Palau de la Generalitat y, este fin de semana, se ha citado en las Terres de l'Ebre para trazar la hoja de ruta de su segundo año de mandato. Pero también la oposición empieza a rearmarse tras la pausa estival. Aunque el Parlament no tiene previsto celebrar ninguna sesión plenaria antes del 30 de septiembre, el líder de Junts, Carles Puigdemont, prepara varias cumbres en Waterloo para actualizar la estrategia de su formación.

Antes de la Diada -previsiblemente la semana que viene- se desplazará hasta Bélgica la dirección permanente del partido y, posteriormente, lo harán la treintena de diputados que Junts tiene en el Parlament. Esta segunda reunión tiene ya fecha y, según ha podido saber EL PERIÓDICO, será los días 15 y 16 de septiembre.

El año pasado, los parlamentarios posconvergentes también dieron el pistoletazo de salida con un encuentro en Waterloo que sirvió para preparar el debate de política general y para organizar el grupo parlamentario. En aquella cita, la primera tras las elecciones del 12 de mayo de 2024, se decidió que Puigdemont no asumiría el cargo de jefe de la oposición, así como también que Mònica Sales ganaría peso dentro del grupo y que Albert Batet adoptaría un papel más institucional, algo que se ha puesto en práctica durante todo el año parlamentario.

El president de Junts en el Parlament, Albert Batet, junto a la portavoz del grupo, Mònica Sales / Joan Mateu / ACN

Según fuentes del partido, la convocatoria de este septiembre tiene que servir para fijar la estrategia del partido en el Parlament y para definir qué temas quieren convertir en sus principales caballos de batalla. A pesar de ser el principal grupo de la oposición y contar con la presidencia de la Cámara catalana, la influencia de la formación liderada por Puigdemont es limitada debido a la actual aritmética parlamentaria. Los posconvergentes defienden que si no puede hacer una oposición más proactiva es porque PSC, ERC y Comuns suman mayoría y entorpecen sus propuestas desde la Junta de Portavoces.

Junts descarta llegar a pactos con el PSC y cierra la puerta a negociar los presupuestos de Illa

Pero esta circunstancia no prevé cambiar a corto plazo, ni por parte del Govern -que prioriza las alianzas con ERC y Comuns- ni por parte de Junts. La dirección del partido tiene previsto seguir haciendo oposición al Govern de Salvador Illa y descarta cualquier tipo de alianza con los socialistas catalanes, a pesar de que en el Congreso mantendrá la mano tendiendo al PSOE. En Catalunya, el propósito del partido liderado por Puigdemont es presentarse como alternativa al PSC, por este motivo no le interesa llegar a pactos con la formación, a pesar de que en la legislatura anterior las dos formaciones se habían puesto de acuerdo en varias cuestiones sectoriales.

"Somos la alternativa. Illa representa la antítesis de políticas que son más necesarias que nunca para la clase media", defendió la semana pasada el secretario general de la formación, Jordi Turull, en una entrevista en la agencia EFE, en la que cerró la puerta a un posible acuerdo entre su formación y el Govern para los presupuestos de la Generalitat. Según Turull, los compromisos adquiridos con ERC y Comuns para la investidura de Illa "son incompatibles con lo que defiende Junts para la sociedad catalana".

Aire a Sánchez

El escenario es diametralmente opuesto en Madrid. Allí sí que los votos de Junts son imprescindibles para la acción legislativa de Sánchez y, aunque las relaciones no pasan por su mejor momento, Puigdemont ha dado aire a Sánchez y se ha alejado de los ultimátums.

De momento, ni el bajo cumplimiento de los acuerdos, ni los casos de corrupción que han asediado al presidente socialista en los últimos meses, han desbaratado una alianza que para los posconvergentes es estratégica. El Congreso es la única cámara donde Junts tiene un papel institucional influyente, dado que en el Parlament están fuera de la mayoría que sustenta a Illa y, a nivel municipal, la alcaldía más importante que tienen es la de Sant Cugat del Vallès.