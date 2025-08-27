TRIBUNALES

Begoña Gómez pide al juez Peinado que suspenda su declaración porque su abogado no puede acudir

El magistrado llamó a declarar el 11 de septiembre como investigada a la mujer del presidente por la contratación de su asistente, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez / Unanue - Europa Press - Archivo

Tono Calleja Flórez

Tono Calleja Flórez

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El abogado Antonio Camacho, que ejerce la defensa de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, ha reclamado al juez Juan Carlos Peinado la suspensión de la declaración de su clienta, señalada para el próximo 11 de septiembre, acordándose en su lugar nueva fecha para su práctica. Así consta en un escrito de 21 de agosto, al que ha tenido acceso esta redacción.

El letrado hace esta reclamación pues le coincide con unas declaraciones fijadas el día 11 de septiembre ante el Juzgado de Instrucción 1 de Arona (Tenerife) en el seno de las Diligencias Previas 1448/2025.

El magistrado citó el 11 de septiembre a declarar como investigada a Begoña Gómez, por la contratación de su asistente, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos, según indicaba un auto de 18 de agosto.

