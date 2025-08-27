Ada Colau se suma a la flotilla que partirá de Barcelona rumbo a Gaza para dar ayuda humanitaria

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se embarca este domingo en la Global Sumud Flotilla, un convoy de barcos que partirá del Port de Barcelona con el objetivo de romper el bloqueo sobre Gaza y llamar la atención internacional sobre la crisis humanitaria en la Franja. "La causa palestina es la causa de la humanidad", ha dicho Colau en Instagram este miércoles, al anunciar su participación.

La exalcadesa ha insistido en la necesidad de que la ciudadanía tome la iniciativa ante la inacción de los gobiernos. "Acabar con el genocidio en Gaza es un deber de todos y todas. Si los gobiernos, incluido el español, no actúan, la ciudadanía debe dar un paso adelante", ha declarado en un vídeo. Activistas de 44 países participarán en esta travesía, que aspira a convertirse en un ejemplo de acción ciudadana internacional frente a los conflictos olvidados por los gobiernos.

La flotilla contará con caras reconocidas en favor de los derechos humanos y personalidades internacionales, entre ellas Greta Thunberg. La combinación de barcos que partirán desde Barcelona, Túnez y otros puertos del Mediterráneo hará de esta misión "la mayor acción humanitaria organizada desde el inicio del bloqueo de Gaza", según sus organizadores. La travesía se estima en siete u ocho días y llevará alimentos y suministros básicos para la población palestina.

No es la primera vez que la sociedad civil organiza movilizaciones de este tipo en las que participan Colau y el eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens. En octubre, Asens denunció que una delegación internacional de la que formaba parte fue atacada por el ejército israelí con gas lacrimógeno mientras intentaba acompañar a agricultores palestinos en la cosecha de olivas. Además, en abril, una misión prevista desde Turquía se vio frustrada por "presiones de distintos gobiernos", según declaró entonces la exalcaldesa. Desde entonces, Asens ha asumido un papel clave en el seguimiento legal y político de estas acciones, presentando querellas por crímenes de guerra ante la Audiencia Nacional y la Corte Penal Internacional.

Los días previos a la salida, el Moll de la Fusta acogerá diversas actividades culturales y políticas para sumar apoyo ciudadano, con conciertos de Macaco y Clara Peya, entre otras iniciativas. Los organizadores destacan que Barcelona ha sido elegida por la “seguridad” que ofrece la implicación de la sociedad civil, clave para evitar cualquier sabotaje.

La flotilla, coordinada por la coalición internacional Global Sumud Flotilla, agrupa a varias organizaciones con experiencia en misiones de solidaridad marítima: Global Movement to Gaza, Freedom Flotilla Coalition, Magreb Sumud Flotilla y Sumud Nusantara. Su objetivo es visibilizar la situación en Gaza y aumentar el coste político de cualquier agresión contra la población civil.