Sánchez lamenta la muerte de Sánchez Silva, el primer militar en hacer pública su homosexualidad
El presidente del Gobierno informó del fallecimiento del teniente coronel del Ejército en su cuenta de X
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informó del fallecimiento del teniente coronel del Ejército José María Sánchez Silva en un mensaje a través de su cuenta en X en el que envía "un abrazo a sus seres queridos".
"Nos deja José María Sánchez Silva, teniente coronel y referente de libertad y derechos", informa Sánchez en su mensaje.
Y opina que el militar fallecido "con coraje, abrió camino hacia una España más justa e igualitaria. Siempre recordaremos su ejemplo".
Sánchez Silva esta considerado el primer militar español de alta graduación que hizo pública su condición de homosexual.
