Reunión el 2 de septiembre
Illa cita a Renfe y Adif para reclamar actuaciones "urgentes y estructurales" que mejoren el servicio de Rodalies
Este martes los consellers Sílvia Paneque y Albert Dalmau han mantenido ya un encuentro para trasladar la preocupación del Govern por las múltiples incidencias de los últimos días
DIRECTO | Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo
La oposición acusa al Govern de "dejadez" por el caos en Rodalies y le exige "hacer los deberes"
El Govern labra el camino de los presupuestos con un refuerzo de la hacienda catalana y el espaldarazo final a la ley de barrios
Sara GonzálezSara González
Periodista
Periodista especializada en Política. Autora de 'Per raó d'Estat' (Ara Llibres), 'Cas Mercuri. La galàxia Bustos' (Saldonar) y 'El part dels comuns. Relat del naixement de Catalunya en Comú' (Saldonar)
El president Salvador Illa llama a filas a Renfe y Adif tras las múltiples incidencias en Rodalies de los últimos días. El jefe de la Generalitat ha decidido tomar personalmente las riendas de la situación y se reunirá el martes 2 de septiembre con los mandos de ambas empresas ferroviarias para exigirles medidas "urgentes, contundentes y estructurales". El objetivo del Govern es que el caos en los trenes dejen de ser una gota malaya en su segundo año de mandato después de constatar que este es un quebradero de cabeza que altera la paz de la legislatura.
Queremos asegurar un curso político en el que episodios como los vividos este fin de semana no se vuelvan a repetir
"Queremos asegurar un curso político en el que episodios como los vividos este fin de semana no se vuelvan a repetir", ha admitido la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que precisamente fue reprobada por la mayoría del Parlament el pasado mes de marzo tras múltiples averías que alteraron gravemente el servicio. De hecho, este mismo martes a primera hora de la mañana la propia Paneque y el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, se han reunido con carácter urgente con Adif y Renfe para trasladarles la "preocupación" del Govern y fijar la cita con el president la semana que viene para tomar cartas en el asunto.
El detonante: las obras y el material rodante
Las obras de mejora de la infraestructura, ha advertido la también portavoz del Executiu, se están llevando a cabo y tienen daños colaterales que hacen comprensible el "cansancio" de los usuarios. "Son tan necesarias como molestas", ha admitido. Pero a renglón seguido ha añadido que "no se puede aceptar" que el nivel de las incidencias sea como el vivido en esta recta final de agosto, justo a las puertas de que en septiembre se reactive una mayor movilidad de pasajeros.
Según detalla el Govern, las principales incidencias tienen que ver con esas obras y con el material rodante, es decir, con los propios trenes. Paneque ha recordado que en enero de 2026 debería darse un vuelco en este aspecto con la incorporación de los nuevos vehículos a un ritmo de tres o cuatro cada mes. Eso sí, ha señalado que en el caso de las catenarias "hace demasiados años en que no se actúa, por lo que consideran que se pueden acelerar medidas en este sentido.
Las quejas de los usuarios
Así lo exigirá Illa a los máximos representantes de Renfe y Adif, consciente de que este otoño ya se tendrá que afrontar una logística compleja con, por ejemplo, el corte de 16 meses para el desdoblamiento de la R3. "Esta es una cuestión que preocupa y ocupa al Govern desde el primer momento", ha subrayado la consellera consciente del malestar y la sensación de abandono que trasladan las plataformas que han organizado usuarios de distintas líneas para reclamar mejoras.
De nuevo, más allá de las incidencias, la falta de información en las estaciones sobre qué estaba sucediendo, de cuánto serían las demoras o de los servicios de transportes alternativos han sido una de las quejas que se han vuelto a repetir por parte de los pasajeros. Desde la conselleria aseguran haber hecho un seguimiento de los refuerzos que aprobaron para mejorar esa atención al usuario, mientras que desde la oposición acusa al Govern de "dejadez".
Ampliar el aeropuerto, una "prioridad"
Que se priorice Rodalies es, precisamente, una reivindicación que hacen a Illa los socios de investidura, al tiempo que se oponen a la ampliación del aeropuerto de Barcelona, un anatema, especialmente, para los Comuns. Los ecosocialistas y también ERC han iniciado una ofensiva en el Parlamento Europeo para tratar de frenar el proyecto esgrimiendo motivos medioambientales.
Sin embargo, Paneque ha definido como una "prioridad" aumentar la capacidad de El Prat considerando que defenderlo es compatible con el programa de descarbonización al que se vincula el Govern y el pacto de Estado contra el cambio climático que abandera el Gobierno de Pedro Sánchez.
El curso político arranca con nuevos retos para Salvador Illa, como son los presupuestos de 2026 o las políticas de gestión forestal para prevenir incendios, pero también con clásicos como el desaguisado de los trenes o el desencuentro por los aviones.
