Incendios forestales
Los Reyes visitarán desde este miércoles las zonas más afectadas por los incendios
Felipe VI y Letizia se desplazarán este miércoles a Castilla y León, el jueves visitarán varias localidades afectadas en Galicia y el viernes estarán en Extremadura
EFE
Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Los Reyes visitarán a partir de mañana miércoles, las principales zonas afectadas por los graves incendios forestales de las últimas semanas, según ha informado este martes la Casa del Rey.
Mañana se desplazarán a Castilla y León, donde visitarán el Parque Natural del Lago de Sanabria (Zamora) y el Parque de Las Médulas (León).
Su intención es conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados, así como mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población.
Además, el jueves visitarán varias localidades afectadas en Galicia y, el viernes estarán en Extremadura.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- A por ella, Nuria Ruiz Tobarra, la jueza de la dana de Valencia
- Òmnium llama a los territorios en los que se habla catalán a hacer piña para lograr que sea lengua oficial en Europa
- Gobierno y PP se enzarzan por los medios aéreos disponibles para apagar incendios
- Agrio enfrentamiento entre el alcalde de Figueres y la concejala de Igualdad de Girona: '¿No tenéis suficiente trabajo que venís a dar lecciones?
- Un audio apunta que Koldo intercedió para que el expresidente del Puerto de Bilbao otorgara un patrocinio de 5.000 euros
- El PP persistirá en su ofensiva para bloquear la oficialidad del catalán en la UE
- Los catalanes que residen en el exterior ya pueden darse de alta en La Meva Salut a distancia
- Las previsibles altas temperaturas y la escasa limpieza de los bosques hace prever una temporada más que compleja, máxime si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas