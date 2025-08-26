Incendios forestales

Los Reyes visitarán desde este miércoles las zonas más afectadas por los incendios

Felipe VI y Letizia se desplazarán este miércoles a Castilla y León, el jueves visitarán varias localidades afectadas en Galicia y el viernes estarán en Extremadura

El Rey Felipe VI (c), junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su visita al Cuartel General de la UME.

El Rey Felipe VI (c), junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su visita al Cuartel General de la UME. / EP

EFE

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Reyes visitarán a partir de mañana miércoles, las principales zonas afectadas por los graves incendios forestales de las últimas semanas, según ha informado este martes la Casa del Rey.

Mañana se desplazarán a Castilla y León, donde visitarán el Parque Natural del Lago de Sanabria (Zamora) y el Parque de Las Médulas (León).

Su intención es conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados, así como mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población.

Además, el jueves visitarán varias localidades afectadas en Galicia y, el viernes estarán en Extremadura.

