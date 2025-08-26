PSOE y Sumar ironizan con las 50 medidas de Feijóo tras los incendios: "Lo que necesitamos es un registro de negacionistas climáticos"

Los dos partidos del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, han cargado este martes contra el PP y los presidentes autonómicos por haber "abandonado todas sus responsabilidades" ante la ola de incendios que ha arrasado más de 400.000 hectáres y que aún azota Galicia y Castilla y León. Y, además, han criticado duramente el plan con 50 medidas que presentó este lunes Alberto Núñez Feijóo. Sobre todo, la propuesta de crear un registro de pirómanos. "Lo que necesitamos en este país es un registro de negacionistas climáticos", ha dicho la portavoz de Sumar, Verónica Barbero.

"Con las ideologías no se apagan los incendios, pero con las ideologías se han alimentado estos incendios, cuando uno niega el cambio climático y no hace políticas para combatir las causas y las consecuencias", ha denunciado el portavoz de los socialistas en la Cámara Baja, Patxi López antes de criticar que "la gran medida" propuesta por Feijóo sea crear ese listado de pirómanos. El propio líder del PP explicó que este registro para los condenados por incendios con sentencia firme conllevaría la obligación de llevar una pulsera telemática para saber dónde se encuentran en cada momento.

López ha seguido ironizando con esta medida dando a entender que los presidentes autonómicos deberían haber llevado una de estas pulseras para "saber dónde estaban en lugar de estar a pie de fuego". "Las ocurrencias mejor dejarlas para otro momento y asumir las responsabilidades que tienen cada uno", ha sentenciado. En la misma línea, Barbero también ha dicho que lo que se necesita es "un registro de negacionistas climáticos, de quien destroza las condiciones trabajo de los bomberos, de quien reduce la inversión en prevención de incendios". Además, ha recalcado que "no hay más pirómanos, hay un cambio climático".

Críticas a la gestión

Ambos portavoces han sostenido que el plan anunciado por Feijóo solo busca "echar balones fuera" y que muchas de las medidas que incluye le corresponden a las comunidades autónomas gobernadas por presidentes del PP. "Se han abonado al modelo dana. Primero a no prevenir y luego a no actuar, a intentar eximir responsabilidad alguna, a no cumplir con sus obligaciones y a mentir", ha subrayado Barbero.

A estas críticas se ha sumado la líder de Podemos, Ione Belarra, que ha denunciado que la gestión de los presidentes autonómicos del PP solo se puede definir como "criminal" por el desmantelamiento de los servicios públicos y ha apuntado que en el último año se han perdido 1.000 plazas de brigadistas en estos territorios. No obstante, también ha dirigido duros reproches al Gobierno por "no estar a lo que debe estar", lamentando que el Ejecutivo vaya a presentar un pacto de Estado contra el cambio climático sin inversión alguna porque esta se está destinando a incrementar el gasto en defensa.