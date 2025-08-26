El Govern labra el camino de los presupuestos con un refuerzo de la hacienda catalana y el espaldarazo final a la ley de barrios

Objetivo: presupuestos de 2026. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha puesto en marcha ya toda la maquinaria del Govern para conseguir una meta que no ha sido posible en su primer año de mandato y ha empezado a labrar el terreno para sentarse a negociar con ERC y los Comuns. La primera reunión del Consell Executiu tiene dos gestos con los que pretende allanarse el camino. Por un lado, se dará un paso más en el refuerzo de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) para que, a futuro, tenga capacidad para recaudar impuestos. Y, por el otro, se pondrá la última piedra para lanzar en breve la convocatoria de la ley de barrios, según ha podido saber EL PERIÓDICO.

Se trata, en ambos casos, de asuntos de calado para sus socios, los mismos de los que, dado su minoría, depende para que las nuevas cuentas y, por ende, su estabilidad, sean una realidad. Por lo que afecta a la hacienda catalana, lo que se lleva a aprobación es el decreto que el Govern pactó con ERC en julio para cambiar el régimen jurídico de la ATC para que tenga mayor autonomía en su funcionamiento y en la gestión de su personal. Y en materia de ley de barrios, el marco normativo final para garantizar la inversión de 1.000 millones en cinco años.

Una pista de aterrizaje para ERC

El cambio normativo en la ATC es un compromiso que sirvió para rebajar las tensiones por las discrepancias con el partido de Oriol Junqueras sobre la financiación singular -cuyos avances son considerados insuficientes por parte de los republicanos- y que ya se fijó que se materializaría en la primera reunión del Ejecutivo tras las vacaciones. Se trata de dotar de más autonomía a la hacienda catalana para diseñar su actuación y los recursos con los que operará y permitirá la creación de dos nuevos cuerpos profesionales: el de agentes tributarios y el superior de informática tributaria.

Según lo suscrito, los tributarios se encargarán de las tareas administrativas vinculadas a la aplicación de los impuestos, las declaraciones y las autoliquidaciones; y los superiores tendrán la misión de "estructurar toda la información tributaria" y poner en marcha "las nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia de los procesos tributarios". Aprobado el decreto este martes, el Govern dispondrá de 30 días hábiles para garantizarse la mayoría para aprobarlo en el Parlament.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, con el líder de ERC, Oriol Junqueras, en la reunión que mantuvieron el pasado mes de febrero / Toni Albir / Efe

Está por ver, sin embargo, si esta cuestión técnica salvará la brecha en materia de financiación abierta con ERC, molesta porque se ha retrasado a 2028 la fecha en la que la ATC podrá recaudar íntegramente el IRPF y porque el Gobierno de Pedro Sánchez no garantiza que la nueva financiación se regirá por el principio de ordinalidad. O se reconduce la situación, han advertido los republicanos, o no piensan sentarse a negociar presupuestos. La semana pasada volvieron a insistir en que es la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el principal freno por estar centrada en su candidatura a las elecciones andaluzas del año que viene.

De todos modos, tanto el PSC como el Govern quitan hierro a los avisos públicos de la sede de la calle Calàbria y confían en la relación "estable" y las "complicidades" que entre bambalinas aseguran haber consolidado con la dirección de Junqueras para salvar las distancias y amarrar unas cuentas clave para la estabilidad del Executiu. También por la vía de justificar que ha quedado acreditado que están "trabajando intensamente para cumplir" los pactos en materias como el traspaso de Rodalies, además de argumentar que los ciudadanos, en pleno ascenso de la extrema derecha, esperan de los partidos que sean capaces de aprobar iniciativas que mejoren los servicios públicos. Los presupuestos son la piedra angular para ello.

1.000 millones claves para los municipios

Dentro de ese marco argumental se sitúa también el impulso definitivo a la ley de barrios. Este martes se completará el paraguas normativo para dar cumplimiento la promesa de Illa de invertir 200 millones por año durante cinco convocatorias hasta 2029 para mejorar más de un centenar de zonas degradadas. Con este paso, la primera de esas convocatorias estará a punto de caramelo a la espera de ser activada por la conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, con Sílvia Paneque al mando y Carles Martí como comisionado encargado de velar por su ejecución.

Para Illa es especialmente relevante esta ley con la que trata de proyectar que su Govern es heredero de una de las propuestas más emblemáticas de la etapa de Pasqual Maragall al frente de la Generalitat. Y es también un motivo de peso para emplazar a los socios a facilitar que haya presupuestos que hagan toda esta inversión de la que se beneficiarán los municipios.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, y la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, en la firma del pacto de investidura hace un año / JORDI OTIX

Los Comuns también han sido uno de los principales valedores de este relanzamiento de la ley con criterios medioambientales para rehabilitación de edificios, mejora del espacio público y potenciar proyectos que mejoren la cohesión en los barrios más precarios, por lo que los socialistas esperan también que sea una pieza más para desbrozar la entente presupuestaria con ellos. No obstante, los ecosocialistas ya han anticipado que quieren antes una reunión para hacer balance de todo lo pactado hasta ahora pendiente de cumplir, especialmente en materia de vivienda.

La conjura de Terres de l'Ebre

Dados estos primeros pasos, -una batería de medidas entre las que estará también la ampliación del horario de atención del 012 a los fines de semana a partir de enero de 2026- el Govern acabará de perfilar su estrategia para encarar su segundo año de mandato en la cita que, como ha adelantado este diario, celebrará el próximo fin de semana en las Terres de l'Ebre. En ella se abordará la agenda de prioridades, desde el reto de la vivienda a la urgencia de las políticas de gestión forestal tras los incendios de este verano; y servirá también para que el president conjure a todos sus consellers para que no den nada por perdido, por más difícil que parezca.