El Govern afronta los presupuestos como una "absoluta prioridad" con el compromiso pendiente de la financiación singular

Ni tan solo ha empezado septiembre, pero con los últimos coletazos del verano el Govern de Salvador Illa habla ya de presupuestos. Lo hace en público para reivindicar la importancia de disponer de una herramienta clave para la administración de los recursos públicos y ha empezado a hacerlo también ya entre bambalinas con ERC y Comuns, que mientras no vean cómo el ejecutivo salda deudas pendientes son reacios a pasar al estadio de la negociación. Y es que el gran elefante en la habitación para el president es cómo se va a materializar la financiación singular prometida, cuestión que marca el compás de la legislatura catalana.

Tras la primera reunión del Consell Executiu de este martes, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha definido como una "absoluta prioridad" lograr tener unos nuevos presupuestos para 2026, algo que muy a su pesar no ha sido posible en el primer año de mandato del PSC. Para tratar de agilizar ese reto, el president ha dado la orden de arremangarse para ello a partir de la semana que viene para tratar de agendar reuniones con los socios de investidura y abordar formalmente el asunto. "Queremos escuchar cuáles son sus prioridades", ha asegurado la también consellera garantizando un trato "preferente" para los republicanos y los Comuns, aunque sin cerrar la puerta a sentarse también con otros partidos como Junts.

Gestos en la primera reunión del Consell Executiu

La cumbre a la que Illa ha convocado a todos sus consellers el viernes en Arnes (Terres de l'Ebre) servirá para diseñar la estrategia y las líneas maestras del curso político, aunque en la reunión del Govern de este martes ha empezado ya a labrarse un camino que en la Generalitat admiten que no será plácido. Por un lado, el Govern ha aprobado el decreto que refuerza la Agència Tributària de Catalunya dotándola de plena autonomía en materia de personal, una medida que Paneque ha considerado importante para que la hacienda catalana recaude de forma "progresiva y realista" los impuestos en Catalunya.

Esta medida ha sido trabajada con rapidez porque el nuevo modelo de financiación singular exige tener todas las herramientas jurídicas y organizativas, es una cuestión que no podía esperar Sílvia Paneque — Portavoz del Govern

"Esta medida ha sido trabajada con rapidez porque el nuevo modelo de financiación singular exige tener todas las herramientas jurídicas y organizativas, es una cuestión que no podía esperar", ha asegurado la consellera tratando de trasladar, especialmente mirando a ERC, que el Govern está comprometido con la financiación singular pactada. Los republicanos continúan dando síntomas de disenso porque el calendario para que la Generalitat recaude íntegramente el IRPF se ha demorado del 2026 al 2028 y porque el Gobierno de Pedro Sánchez es ambiguo sobre hasta qué punto garantizará el principio de ordinalidad. Además, no hay visos de que se pueda lograr una mayoría en el Congreso que apruebe ese modelo al que se opone con fuerza el PP.

"Honoraremos los acuerdos sellados con ERC", ha remachado Paneque recordando que el decreto hoy aprobado se pactó con el partido de Oriol Junqueras a finales de julio y es una realidad solo un mes después a la espera de ser convalidado en el Parlament en los próximos 30 días hábiles.

El Govern asegura que pondrá todo su empeño en lograr el 'sí' de los socios y confían en el espacio estable de interlocución que se ha consolidado durante este primer año de legislatura. Aunque también apelará a la responsabilidad con el argumento que de las nuevas cuentas "dependen diferentes políticas que son importantes" y, de hecho, también compromisos de investidura sellados en materia de vivienda asequible, educación o sanidad.

La ley de barrios, a punto de caramelo

Este mismo martes, tal y como ha avanzado EL PERIÓDICO, el Govern también ha dejado a punto de caramelo la ley de barrios, que Illa quiere convertir en buque insignia de su proyecto con una inversión de 1.600 millones en los próximos cinco años -mil de ellos aportados por la Generalitat- para revitalizar más de un centenar de barrios degradados de Catalunya. La primera convocatoria, dotada con 200 millones, se lanzará en los próximos días y los municipios podrán presentar sus apuestas hasta el 15 de octubre.

El trámite que se ha aprobado es el del gasto plurianual para que la inversión trascienda más allá de un año, un mecanismo que, según ha defendido Paneque, blinda la ley de barrios ante un posible escenario de ausencia de nuevos presupuestos. "Está asegurada", ha sentenciado preguntada por ello.

El Govern asume que los gestos son necesarios, aunque no suficientes para cantar victoria en materia presupuestaria. ERC exige más en el flanco de la financiación y los Comuns señalan que hay promesas en vivienda por cumplir, además de reclamar que se priorice Rodalies, más aún después de los nuevos episodios de incendias, y se descarte la ampliación del aeropuerto de El Prat. Así que queda mucha tela por cortar.