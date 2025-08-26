Cámara Alta

Directo | Robles comparece en el Senado con las responsabilidades sobre los incendios en el foco

EFE

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El enfrentamiento entre el Gobierno y el PP por las responsabilidades en la gestión de los incendios que este verano están asolando España llega este martes al Parlamento con una cita en el Senado.

A la sesión extraordinaria de la Diputación Permanente del Congreso por la mañana, donde se debatirán y votarán estos asuntos, le seguirá la comparecencia en el Senado de la ministra de Defensa.

Una comparecencia también reclamada en la Cámara Alta, donde tiene mayoría, por la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo, al igual que las que se celebrarán a lo largo de la semana de Aagesen, Grande-Marlaska y el ministro de Agricultura, Luis Planas, todos ellos por los incendios forestales de las últimas semanas.

En ambas cámaras se espera un duro enfrentamiento entre los miembros del Ejecutivo y el PP, que ha ido subiendo de tono en los últimos días, con varios miembros del Gobierno de Pedro Sánchez criticando a los presidentes autonómicos del Partido Popular por lo que consideran una mala gestión de los incendios.

Unas acusaciones que no han gustado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha apuntado a lo que él considera fallos del Ejecutivo.

La ministra de Defensa, Margarita Robles.

La ministra de Defensa, Margarita Robles. / Europa Press

Este lunes, la ministra de Defensa ha acusado a los responsables autonómicos del PP de no haber asumido sus obligaciones, al tiempo que ha señalado que su "silencio" quizá se deba a la influencia que está ejerciendo sobre ellos Feijóo.

Para el líder del PP las palabras de la ministra vienen motivadas por "intentar evitar sus propias responsabilidades".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. A por ella, Nuria Ruiz Tobarra, la jueza de la dana de Valencia
  2. Òmnium llama a los territorios en los que se habla catalán a hacer piña para lograr que sea lengua oficial en Europa
  3. Gobierno y PP se enzarzan por los medios aéreos disponibles para apagar incendios
  4. Agrio enfrentamiento entre el alcalde de Figueres y la concejala de Igualdad de Girona: '¿No tenéis suficiente trabajo que venís a dar lecciones?
  5. El Govern impulsa una ley para mejorar el proceso de selección de los funcionarios y su movilidad
  6. Un audio apunta que Koldo intercedió para que el expresidente del Puerto de Bilbao otorgara un patrocinio de 5.000 euros
  7. El PP persistirá en su ofensiva para bloquear la oficialidad del catalán en la UE
  8. Pedro Sánchez informa de la muerte del teniente coronel Sánchez Silva, primer militar de alta graduación que se declaró homosexual

Directo | Robles comparece en el Senado con las responsabilidades sobre los incendios en el foco

Directo | Robles comparece en el Senado con las responsabilidades sobre los incendios en el foco

Illa cita a Renfe y Adif para reclamar actuaciones "urgentes y estructurales" que mejoren el servicio de Rodalies

Illa cita a Renfe y Adif para reclamar actuaciones "urgentes y estructurales" que mejoren el servicio de Rodalies

El Gobierno aprueba el reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas

El Gobierno aprueba el reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas

Alvise aseguró en el Supremo que tiene en su poder la mitad de los 100.000 euros que recibió antes de la campaña

Alvise aseguró en el Supremo que tiene en su poder la mitad de los 100.000 euros que recibió antes de la campaña

El Govern afronta los presupuestos como una "absoluta prioridad" con el compromiso pendiente de la financiación singular

El Govern afronta los presupuestos como una "absoluta prioridad" con el compromiso pendiente de la financiación singular

Aagesen y Marlaska comparecerán por los incendios y los socios salvan a Sánchez de dar nuevas explicaciones sobre corrupción

Aagesen y Marlaska comparecerán por los incendios y los socios salvan a Sánchez de dar nuevas explicaciones sobre corrupción

El mecanismo aprobado permitirá a Canarias aliviar la presión migratoria que sufre desde hace años

El mecanismo aprobado permitirá a Canarias aliviar la presión migratoria que sufre desde hace años

El Gobierno aprueba el decreto para derivar menores migrantes no acompañados a las autonomías

El Gobierno aprueba el decreto para derivar menores migrantes no acompañados a las autonomías