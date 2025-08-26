El debate del valenciano: Ens Uneix ‘salva’ la Acadèmia Valenciana de la Llengua

La formación política Ens Uneix, socio de gobierno de la Diputación de València, y la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) están perfilando el esquema de colaboración que va a permitir a la entidad normativa del valenciano ‘salvar’ la delicada situación que atraviesa tras el drástico recorte presupuestario que ha aplicado el Consell de Mazón, presionado por un Vox que además quiere, literalmente, ahogar a esta institución estatutaria.

Según ha sabido Levante-EMV, la Diputación de València ya se ha comprometido a financiar una parte importante de las actividades que desarrolla cada año la AVL y que, junto a la cuestión normativa, constituyen su objeto esencial: la promoción y uso de la lengua propia.

Se trata de una aportación que podría rondar los 200.000 euros para actividades de los años 2025 y 2026, y serviría para financiar actividades como la reimpresión de cómics para público infantil y juvenil; algunas actividades de ‘l’Escriptor de l’Any’ (la iniciativa más importante de la AVL para el ‘foment del valencià’, que en 2026 homenajea al periodista Almela i Vives) o proyectos novedosos para dar más presencia al valenciano en campos como las artes escénicas y, en concreto, llevando a escuelas e institutos espectáculos de música, teatro o 'contacontes'.

Asumir el coste de actividades

Cabe destacar que no será una subvención (una institución estatutaria no puede recibirlas) sino una especie de protocolo a partir del cual será la diputación, desde áreas como Cultura, Comarcalización, la Institució Alfons el Magnànim o la Imprenta Provincial, quien ejecute directamente trabajos que la AVL ahora mismo no puede asumir. La idea no es que lo haga la AVL sino que no se queden sin hacer. Es en los flecos técnicos donde se encuentra ahora mismo el acuerdo, que podría presentarse este septiembre. La Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), donde Ens Uneix y la plataforma Unió Municipalista tienen una representación decisiva, también podría asumir algunos trabajos.

Esta es la solución de urgencia que se ha arbitrado para hacer frente al recorte que aplicó el Consell, pactado por PP y Vox, contra este órgano estatutario de la Generalitat. El severo ajuste presupuestario contó además con la exhibición pública de Vox, que tras pactar recortes con el Consell celebró que quiere “estrangular hasta la desaparición” a la institución normativa del valenciano. El asunto ha tocado una fibra sensible en la diputación. Allí, tanto Ens Uneix como el PP de Vicent Mompó mantienen como línea roja la defensa del valenciano y el apoyo a la AVL, más allá de debates sobre el modelo lingüístico. El equipo de gobierno al completo está de acuerdo en este 'rescate', aunque es Ens Uneix quien ha pilotado las conversaciones en un tema que genera contradicciones con el Consell de Mazón.

Una rebaja del 25 % del presupuesto

De forma global, el presupuesto se ha reducido en un 25 %, pasando de contar con 3,9 millones en 2024 a los 2,9 millones de este ejercicio. De esa cuantía, 2,1 millones van directos a las retribuciones del cuerpo funcionarial de la entidad, dejando apenas 815.000 euros para todo lo demás.

Y en este todo lo demás está la esencia de la Acadèmia, las iniciativas que la institución normativa impulsa para prestigiar la lengua propia y fomentar su uso social. En estos meses, desde la aprobación de los presupuestos para 2025, la institución que preside Verònica Cantó ya se ha visto obligada a aplicar la tijera. Hace unas semanas se desconvocó “por causas presupuestarias” el Premi Carme Miquel que reconoce propuestas de fomento del uso del valenciano en centros escolares. Se trata de un premio que se instauró en 2019 para rendir homenaje a la académica, escritora y maestra que da nombre al galardón, fallecida ese mismo año, después de toda una vida dedicada a la enseñanza y la defensa de la igualdad y el valenciano.

Además, la asfixia a las cuentas de la institución se están notando ya en su funcionamiento. En el pleno del 6 de junio se aprobaron los cambios forzosos sobre las cuentas de la institución, que se han visto materializados, sobre todo, en la partida de gastos corrientes, de donde salen los fondos con los que funciona el ente. Este capítulo se ha visto reducido en un 94 %, pasando de tener 897.370 euros en 2024 a 50.000 euros para 2025. De este epígrafe es de donde salen todos los pagos tanto de los académicos como de las actividades que realiza la AVL durante el año. La asistencia a plenos de los académicos, por ejemplo, se ha reducido de 300 a 150 euros. También se ha recortado el importe de las juntas y comisiones.

Primera reunión, en abril

Para entender este acuerdo hay que remontarse a principios de abril, cuando tras conocerse el proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2025, la Diputación de Valencia, en particular Ens Uneix, se brindó a interceder para, con recursos propios, compensar en parte el hachazo de PP y Vox a las cuentas de la institución.

Así, tras una primera reunión entre la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, y la presidenta de la AVL, se constató que, más que una ‘subvención’ a una entidad estatutaria, la vía podría ser este refuerzo a la actividad orientada al fomento y uso del valenciano. Desde Ontinyent, donde tiene su base Ens Uneix y han convertido la lengua en seña de identidad política, lamentan que “dirigentes que solo hablan en castellano pretendan decidir sobre el valenciano”.

Este movimiento de la diputación, además, llega en un contexto en que los recortes a la AVL han movilizado a una parte importante de la cultura valenciana. Centenares de escritores e intelectuales valencianos han firmado un manifiesto en defensa de la Acadèmia, alertando del impacto del ajuste en el sector literario.

En ese contexto, el sector de la literatura se ve afectado por los recortes en tanto en cuanto buena parte de la difusión sobre su obra la lleva a cabo la AVL. Como esas actividades, están amenazados también los convenios con ayuntamientos valencianos para la promoción de la lengua, los de las universidades para coeditar obras clásicas y traducirlas al valenciano o las actividades en torno a autores contemporáneos que escriben en la lengua propia, como los homenajes a Enric Sòria, Ferran Torrent, Rodolf Sirera o Jaume Pérez Montaner.