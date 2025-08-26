El Govern impulsa una ley para mejorar el proceso de selección de los funcionarios y su movilidad

Una de las metas más importantes que persigue el Govern de Salvador Illa en este mandato -y también una de las que más complejidad entraña- es una profunda reforma del funcionamiento de la administración pública. Hasta este momento ya ha anunciado un proyecto de ley para profesionalizar a los directivos del sector público y otro para facilitar la relación de los ciudadanos con la administración. Ahora, el ejecutivo catalán prepara un tercer proyecto de ley en la misma dirección que, en este caso, busca mejorar y agilizar el proceso de selección de los trabajadores públicos y también su movilidad entre administraciones. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, el objetivo es registrar el anteproyecto ante el Parlament a finales de septiembre o principios de octubre.

La norma, que de nuevo se pilota desde la conselleria de Presidència de Albert Dalmau, se llamará ley de la ocupación pública catalana y persigue crear un "modelo propio" que responda a la competencia que tiene la Generalitat sobre "el régimen estatutario del personal" de las administraciones públicas catalanas. Por lo tanto, la nueva normativa será de aplicación no solo a los trabajadores de la Generalitat, sino también al personal de los 947 ayuntamientos y de las universidades públicas catalanas. Eso son unos 397.000 empleados públicos.

El principal problema actual es que, en cuestión de personal, la Generalitat se rige por un decreto legislativo de hace 28 años y por otras normativas secundarias que tienen, la que menos, casi dos décadas. "Son instrumentos de gestión rígidos o poco flexibles y con ausencia de planificación", alegan desde la plaza de Sant Jaume. Por lo tanto, con la nueva propuesta, se busca diseñar una norma global que dé respuesta a las necesidades actuales. "Una norma actualizada con vocación de permanencia. Queremos una ley que dure 25 años más", explican fuentes del Govern.

Uno de los objetivos del texto legislativo será implementar un nuevo sistema de selección de personas. Por ejemplo, que crearán "órganos permanentes de selección" para agilizar la provisión de trabajadores cuando sea necesario. Es decir, se profesionalizarán los tribunales de selección con personas que, a diferencia de ahora, se dedicarán solo a esto. La Generalitat calcula que en los próximos cinco años se jubilarán 24.000 trabajadores públicos y será todo un reto sustituirlos. La ley, que forma parte de los acuerdos de investidura, también dará en el campo de la selección un mayor protagonismo a la Escola de Administració Pública de Catalunya (EAPC). Tiene que servir, en defintiva, para afrontar "el envejecimiento de la plantilla" y la "necesidad de relevo generacional".

Imagen de la fachada del Ayuntamiento de Barcelona. / JORDI OTIX

Otro de los retos de la nueva norma será mejorar la colaboración entre administraciones -se transformará el Consell Català de la Función Pública en el Consell de l'Ocupació Pública Catalana- y se facilitará la "movilidad efectiva" entre el personal de la toda la estructura de la Generalitat y los ayuntamientos. Esto está pensado, por ejemplo, para los ayuntamientos pequeños que en ocasiones tienen problemas para proveerse de trabajadores públicos. Además, muchas veces, estas administraciones pequeñas ofrecen solo plazas a tiempo parcial, por lo que se facilitará que los funcionarios puedan presentar sus servicios a tiempo parcial en diferentes administraciones a la vez.

La norma tiene más de 200 artículos y atenderá otra muchas cuestiones. También se quieren implementar medidas para la igualdad efectiva -planes de igualdad y protocolos contra el acoso psicológico y sexual- e iniciativas para la transparencia, como una plataforma única en la que tengan que publicarse todas las ofertas de trabajo público disponibles en Catalunya. Al mismo tiempo se buscará un "nuevo enfoque" sobre el modelo de acceso a la administración pública de las personas con discapacidad.

Búsqueda de apoyos

Una vez la norma llegue al Parlament, el Govern deberá buscar los apoyos necesarios para que salga adelante. Para lograrlo, desde la Generalitat aseguran que ya han empezado a tejer un "consenso" previo. Desde el departamento de Presidència se han incorporado al proyecto de ley más de 250 aportaciones externas. Además, se han reunido con los principales implicados como, por ejemplo, las asociaciones municipalistas -la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) y la Associació Catalana de Municipis (ACM)- y los sindicatos -UGT y CCOO-.

Por ahora, la recepción ha sido buena. "Que haya un proyecto de ley ya es positivo, Catalunya era prácticamente la última comunidad sin una ley propia", sostienen desde CCOO. Este sindicato sitúa las prioridades en la mejora de la movilidad, la transparencia y la democratización. También reclama que se aproveche la norma para reducir la jornada laboral a las 35 horas y subir los salarios: "Si quieren una buena ley habrá que poner dinero encima de la mesa", añaden. A partir de otoño empezará la tramitación parlamentaria y, con ella, toda la negociación política que determinará si todos los buenos propósitos se convierten en realidad.