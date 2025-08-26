TRIBUNALES
Alvise aseguró en el Supremo que tiene en su poder la mitad de los 100.000 euros que recibió antes de la campaña
"Ni un solo euro de lo del señor Romillo fue a pagar la campaña", dijo 'Alvise' al magistrado Julián Sánchez Melgar
Tono Calleja FlórezTono Calleja Flórez
Redactor
(Gijón, 1974). Licenciado en Ciencias de la Información-Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (1992-1997). Comencé mi periplo haciendo prácticas en La Voz de Asturias (Grupo Zeta), para después pasar a la sección de Internacional de El País. Mi primer trabajo fue en El Faro de Melilla, diario en el que llegué a desempeñar la labor de director. En la Región de Murcia me encargué de la sección de Política en La Opinión de Murcia, periódico de la Editorial Prensa Ibérica (EPI). Ya en Madrid fui redactor en El País en la sección de Local hasta pasar a Tribunales en infoLibre.
También trabajé en la misma sección en Vozpópuli y La Razón antes de incorporarme como periodista a EL PERIÓDICO a las áreas de Tribunales e Investigación.
Especialista en Tribunales, Política, Internacional
Escribe desde España
El eurodiputado Luis Pérez Fernández, más conocido como 'Alvise', declaró en julio pasado en el Tribunal Supremo que todavía tiene en su poder "la mitad" de los 100.000 euros que le entregó en metálico el empresario Álvaro Romillo, quien le denunció por financiación ilegal de su agrupación de electores 'Se Acabó la Fiesta'.
En su declaración, a la que ha tenido acceso esta redacción, este activista aseguró que primero guardó los fondos en su casa, pero que después los trasladó, por "seguridad, a otro lugar, que no precisó.
De esta forma, Alvise trató de convencer al magistrado Julián Sánchez Melgar, que instruye la causa, de que el dinero que recibió en una maleta de color negro en billetes de 100 euros, en concreto "en 10 fajos de 10.000 euros" cada uno, no los dedicó a financiar su formación política, con la que obtuvo tres escaños en las elecciones europeas de junio de 2024.
"No fue a la campaña"
"Ni un solo euro de lo del señor Romillo fue a pagar la campaña", dijo 'Alvise', que como prueba de ello argumentó que incluso los diputados de su lista, que le "odian, [...], están diciendo que no hubo financiación ilegal porque estaban en campaña conmigo".
Al ser preguntado por el magistrado sobre el motivo del pago de 100.000 euros en metálico, 'Alvise' indicó, de una manera vaga, que recibió los fondos tras participar en "un evento". "No voy gratis a la charla, pero le digo: oye yo quiero que me pagues por esto, y dijo que sí, sin problema".
Suscríbete para seguir leyendo
- A por ella, Nuria Ruiz Tobarra, la jueza de la dana de Valencia
- Òmnium llama a los territorios en los que se habla catalán a hacer piña para lograr que sea lengua oficial en Europa
- Gobierno y PP se enzarzan por los medios aéreos disponibles para apagar incendios
- Agrio enfrentamiento entre el alcalde de Figueres y la concejala de Igualdad de Girona: '¿No tenéis suficiente trabajo que venís a dar lecciones?
- El Govern impulsa una ley para mejorar el proceso de selección de los funcionarios y su movilidad
- Un audio apunta que Koldo intercedió para que el expresidente del Puerto de Bilbao otorgara un patrocinio de 5.000 euros
- El PP persistirá en su ofensiva para bloquear la oficialidad del catalán en la UE
- Los catalanes que residen en el exterior ya pueden darse de alta en La Meva Salut a distancia