Incendios forestales

Robles pide a las comunidades del PP que sean conscientes de su gestión en los incendios

Según la ministra de Defensa, el "silencio" de estos dirigentes autonómicos "quizá" se deba a la influencia que está ejerciendo sobre ellos Alberto Núñez Feijóo

La ministra de Defensa, Margarita Robles.

La ministra de Defensa, Margarita Robles. / EP

EFE

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha hecho este lunes un llamamiento a la responsabilidad y a la "conciencia" de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular al considerar que sus dirigentes "no han asumido sus obligaciones" ante la ola de incendios de este verano.

En declaraciones a los periodistas durante su visita a la base militar El Goloso (Madrid), para la entrega de condecoraciones a militares que participaron en labores de apoyo durante la dana, la ministra además ha pedido a estas comunidades que "sean valientes" y digan "la verdad" con respecto a esa gestión.

Según Robles, el "silencio" de esos dirigentes autonómicos "quizá" se deba a la influencia que está ejerciendo sobre ellos el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Por favor, yo pido que en la política haya honestidad y que no se falte a la verdad", ha enfatizado la titular de Defensa, aunque ha considerado que "no es el momento de entrar en debates", sino de llamar a la responsabilidad.

Ha aprovechado también para poner en valor el trabajo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en las labores de extinción del fuego en una semana que ha calificado como "muy dura", aunque ha asegurado que muchos incendios están ya "bastante controlados".

Pese a ello, los militares de la UME seguirán desplegados en las zonas afectadas, ha recalcado la ministra antes de aseverar que "no se va a escatimar" ningún tipo de esfuerzo.

Noticias relacionadas y más

"En el caso de la UME, de las Fuerzas Armadas, han estado a la altura de las circunstancias desde el primer momento", ha concluido Robles.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Òmnium llama a los territorios en los que se habla catalán a hacer piña para lograr que sea lengua oficial en Europa
  2. El juez Peinado acelera para procesar a Begoña Gómez y su asistenta tras sus declaraciones en septiembre
  3. A por ella, Nuria Ruiz Tobarra, la jueza de la dana de Valencia
  4. Aliança Catalana ficha de jefe de prensa a un periodista histórico de TV3
  5. Gobierno y PP se enzarzan por los medios aéreos disponibles para apagar incendios
  6. Anna Grau, exdiputada de Cs: 'La crisis de Ciudadanos tiene que ver con déficits humanos importantes en sus liderazgos
  7. Un audio apunta que Koldo intercedió para que el expresidente del Puerto de Bilbao otorgara un patrocinio de 5.000 euros
  8. El PP persistirá en su ofensiva para bloquear la oficialidad del catalán en la UE

Feijóo presenta un plan con 50 medidas contra los incendios: un registro de pirómanos, exención de impuestos y ayudas a la ganadería

Feijóo presenta un plan con 50 medidas contra los incendios: un registro de pirómanos, exención de impuestos y ayudas a la ganadería

Aragón lleva a Fiscalía a un actor por insultar a Lambán el día de su muerte

Aragón lleva a Fiscalía a un actor por insultar a Lambán el día de su muerte

Barbón apuesta por una 'cumbre' entre comunidades para la prevención y lucha contra incendios

Barbón apuesta por una 'cumbre' entre comunidades para la prevención y lucha contra incendios

El PSC admite que "no será fácil" aprobar nuevos presupuestos pero confía en la relación "estable" con ERC y Comuns

El PSC admite que "no será fácil" aprobar nuevos presupuestos pero confía en la relación "estable" con ERC y Comuns

El Gobierno acusa a Feijóo de "crispar para sacar rédito" de los incendios

El Gobierno acusa a Feijóo de "crispar para sacar rédito" de los incendios

Junqueras y Otegi abogan por "más construcción nacional" frente a la "ola reaccionaria" de PP y Vox

Junqueras y Otegi abogan por "más construcción nacional" frente a la "ola reaccionaria" de PP y Vox

Reunión de Oriol Junqueras y Arnaldo Otegi

Reunión de Oriol Junqueras y Arnaldo Otegi

Clavijo critica a Prohens por su rechazo a acoger más menores migrantes: "Ni por asomo la situación de Baleares es comparable con Canarias"

Clavijo critica a Prohens por su rechazo a acoger más menores migrantes: "Ni por asomo la situación de Baleares es comparable con Canarias"