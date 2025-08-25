Cita de los líderes
Junqueras y Otegi abogan por "más construcción nacional" frente a la "ola reaccionaria" de PP y Vox
ERC y EH Bildu refuerzan su alianza con una reunión en Donosti ante la llegada del nuevo curso político
La candidatura de Montero en Andalucía aleja el apoyo de ERC a los Presupuestos: "Sánchez debe resolverlo"
El Gobierno se prepara para aprobar en septiembre la quita de la deuda de Cataluña, extensible a todas las autonomías
ERC abre el curso político fuera de Catalunya y lo hace con una foto conjunta con EH Bildu. El presidente del partido, Oriol Junqueras, ha encabezado este lunes en San Sebastián una reunión con el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, con quien mantiene una relación de cooperación desde hace años en Madrid. La cita, que ha comenzado a las 11.00 horas en la sede de la coalición abertzale en el barrio de Igara, ha servido para analizar la situación política en España y "explorar respuestas" a lo que ambos partidos califican de “situación complicada y poco esperanzadora”, tanto en el Estado como en el contexto internacional, de cara al nuevo curso político.
En un comunicado conjunto, ERC y EH Bildu han subrayado que los pueblos catalán y vasco se encuentran en un “momento crucial” y han situado la “ola reaccionaria” en España —en referencia al PP y Vox— como una amenaza que requiere “más nación” y “construcción nacional” para hacerle frente. Según los líderes, este camino ha sido siempre la manera de "afrontar situaciones como la actual" y continuará siéndolo, "tanto desde las instituciones como desde la calle".
Junqueras ha acudido a la reunión acompañado de la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, y del adjunto a la secretaría general, Oriol López. Por parte de Bildu han participado, además de Otegi, el secretario de Relaciones Políticas, Gorka Elejabarrieta, y la senadora Idurre Bideguren. "EH Bildu y ERC somos partidos hermanos, independentistas y de izquierdas, de pueblos hermanos", han subrayado tras el encuentro, que se enmarca en una ronda de contactos de la formación vasca con distintos partidos. La cita no está vinculada con la propuesta planteada este verano por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que abogaba por una unidad de partidos de izquierdas y plurinacionales en el Estado, que la dirección republicana ya descartó.
La reunión coincide con un momento en el que ERC ha rebajado parcialmente la presión sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez tras conocerse que el Gobierno prepara una quita de 17.000 millones de euros de la deuda catalana. Aunque este gesto no acerca a Esquerra a negociar los próximos Presupuestos, supone un paso en la buena dirección. Sin embargo, los republicanos insisten en que la confianza plena dependerá de avances concretos, como la financiación singular y la creación de una Agencia Tributaria propia para Catalunya, condiciones que Junqueras considera imprescindibles para cualquier pacto presupuestario.
Una foto conjunta para el arranque político
ERC y Bildu mantienen un acuerdo estratégico que se ha traducido en candidaturas conjuntas en algunas citas electorales, como las europeas de 2024. Con esta cita, Junqueras busca situar a ERC en el centro del tablero político de la legislatura, reforzando su perfil negociador en Madrid en vísperas de un otoño parlamentario marcado por la inestabilidad del Gobierno socialista tras los últimos escándalos de corrupción que afectan al PSOE y la presión creciente del PP y Vox para forzar un adelanto electoral.
