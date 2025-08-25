¿Quién es José Luis Quiñones, el extremeño que ha recibido la Orden del Mérito Civil de manos de Felipe VI?

Felipe VI y la reina doña Letizia celebran hoy el décimo aniversario de su coronación con una serie de actos entre los que se encuentran la entrega de la Orden del Mérito Civil a 19 ciudadanos españoles. Este acto se ha producido hace escasos minutos en el Palacio Real, distinguiendo «las virtudes cívicas de los funcionarios al servicio del Estado, así como los servicios extraordinarios de los ciudadanos españoles y extranjeros en el bien de la Nación». Este reconocimiento lo entrega la corona desde 1926.

Hoy, 19 nombres más se suman a la lista de personas condecoradas por «su vida y labor profesional ordinaria de manera ejemplar y al servicio de la sociedad». La selección, explican desde Casa Real, se ha hecho siguiendo criterios de representación y equilibrio territorial y sectorial. Para ello se ha contado con la aportación de distintas administraciones, entidades y colectivos de ámbitos variados.

Entre los 19 nombres resalta el de un extremeño, José Luis Quiñones, que ha recibido orgulloso la condecoración de manos del Rey Felipe y con la presencia de doña Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

José Luis Quiñones. / LA CRÓNICA

Las estrellas como modo de vida

Quiñones tiene 57 años y vive en Fregenal de la Sierra, donde en 2013 creó el complejo de astroturismo Entre encinas y estrellas.

A día de hoy, Quiñones tiene más de 100 telescopios alojados en 17 países diferentes. Entre encinas y estrellas es un centro referente a nivel mundial en 'hosting' de telescopios remotos.

Por el complejo, que cuenta con todas las certificaciones que garantizan su compromiso con la sostenibilidad, pasan anualmente miles de turistas de todo el mundo para disfrutar de los cielos en un entorno único: la dehesa extremeña.

Durante estos once años ha impartdo regularmente cursos de formación en interpretación del cielo de forma sostenible, ha desarrollado la robotización de telescopios y practica la astrofotografía. Es el rey del cielo. Además, colabora con el Astrofísico de Canarias -un referente mundial de la astronomía- en varios proyectos astronómicos.

Casa Real reconoce la labor de desarollo de la economía turística extremeña realizada por José Luis Quiñones, fomentando un turismo sostenible y medioambiental de calidad.