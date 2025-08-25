El PSC admite que "no será fácil" aprobar nuevos presupuestos pero confía en la relación "estable" con ERC y Comuns

La clave de cualquier relación, por difícil que sea, es la confianza. Esa es la máxima que aplica Salvador Illa para mantener viva la expectativa de poder aprobar nuevos presupuestos para 2026 de la mano de ERC y de los Comuns. El PSC ha arrancado el curso político admitiendo que "no será fácil" teniendo en cuenta que los republicanos condicionan su apoyo a la titánica carpeta de la financiación singular. No obstante, se encomienda a un espacio de negociación que define como "estable" para lograr ese cometido.

Ha sido la portavoz de los socialistas catalanes, Lluïsa Moret, que se ha consolidado como una de las principales negociadoras con ERC, la encargada de inyectar optimismo de cara a las cuentas. "Nuestra primera opción es tener presupuestos. Estamos trabajando para que así sea. Lo más importante es el espacio estable basado en la confianza que tenemos y en el que se puede hablar de todo, también de aquello que los socios valoran de forma no satisfactoria", ha asegurado dando a entender que, pese al parón estival, la maquinaria del Govern está en marcha.

El viernes, el president fijará la estrategia a seguir en el encuentro que mantendrá con los consellers en las Terres de l'Ebre, como ha avanzado EL PERIÓDICO, aunque los socialistas admiten no tener un calendario definido. Pesa en esta prudencia la experiencia del año pasado, cuando proclamaron que habría cuentas en enero de 2025 y el Govern se dio de bruces con el rechazo de Oriol Junqueras, cosa que motivó que Illa haya transitado su primer año como president con una prórroga de los presupuestos de 2023.