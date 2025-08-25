La oposición acusa al Govern de "dejadez" por el caos en Rodalies y le exige "hacer los deberes"

El inicio del curso político en Catalunya ha coincidido con una nueva jornada de incidencias en Rodalies, tras un fin de semana de caos generalizado en diversas líneas ferroviarias que colapsó principalmente la R2 y la R3. Los partidos han aprovechado para retomar sus críticas al Govern con nuevos dardos hacia su gestión de los trenes, uno de los principales quebraderos de cabeza del president Salvador Illa desde su llegada a Palau.

Antes de las vacaciones de verano, durante el pleno monográfico de infraestructuras, el Parlament ya reprobó al Govern por su "mala gestión" con Rodalies y se puso de acuerdo en considerar que no ha habido un "cambio de actitud" sobre el servicio ferroviario, pese a la petición de cese de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, por esta misma cuestión en marzo, siete meses después del inicio de la legislatura. La petición de destitución contó con el apoyo de Junts, PP, Vox, CUP y Aliança Catalana, así como con la abstención necesaria de ERC, parte del bloque de investidura, junto a los Comuns, que también dejaron caer a Illa con la última reprobación al Executiu por este asunto.

Este lunes, los dos socios de Govern, junto con Junts y la CUP, han coincidido en responsabilizar al PSC de la nueva escalada de incidencias en los trenes. Mientras los partidos independentistas señalan a Madrid, los Comuns y los populares apuntan a la Generalitat. Todos ellos coinciden, sin embargo, en un mismo diagnóstico: el Executiu no ha hecho los deberes, ya sea por una gestión deficiente o por no exigir a Pedro Sánchez más inversión en el sistema ferroviario. El PSC, por su parte, ha pedido una vez más "disculpas" a los usuarios, aunque ha vuelto a insistir en que "se está trabajando para subsanar estas dificultades, haciendo grandes inversiones e impulsando cambios estructurales del sistema ferroviario", tal y ha defendido la portavoz de los socialistas catalanes, Lluïsa Moret.

Pleno del Parlament de Catalunya para debatir sobre Rodalies En la foto, intervención de Esther Capella, de ERC / Ferran Nadeu / EPC

Tanto los republicanos como los posconvergentes consideran que el problema de este caos en los trenes responde a la misma cuestión: la falta histórica de inversión y mantenimiento en Rodalies por parte del Estado. Por ello, fuentes de ERC consideran que la forma de "corregir" este déficit es "acelerar" la gestión de los trenes desde Catalunya mediante el traspaso que pactaron con los socialistas. "Hace falta acelerarlo porque la gente no merece y no aguanta este servicio tan deficiente", remachan.

La falta de inversión

Desde Junts también apuntan a la misma solución, aunque consideran que esta transferencia debe ser "real" y controlada 100% desde la Generalitat y no con la empresa mixta que ha pactado Esquerra, que consideran una "filial" de Renfe, pues el 50,1% de sus acciones son suyas frente al 49,9% del Govern. Además, la portavoz del grupos parlamentario de Junts, Mónica Sales, ha acusado al Executiu de "dejadez" de funciones con esta cuestión: "Se ha ido de vacaciones y el caos de Rodalies no cesa ni un día", ha deslizado, tras lamentar que Illa no "reconoce" la falta de inversión ni "trabaja" para un traspaso integral de los trenes. En declaraciones a EL PERIÓDICO, el diputado de al CUP, Dani Cornellà, también critica el traspaso pactado con ERC, que considera una "estafa" y que no da solución a la situación actual.

La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, durante el debate sobre los presupuestos / ACN

Moret ha admitido que los resultados de ese empeño que asegura que el Govern está poniendo no se verán "de forma inmediata". En este punto, la dirigente ha subrayado también que se sigue “avanzando” con ERC en el cambio de gestión de la red ferroviaria y que prueba de ello es que a finales de julio se aprobó la sociedad con mayoría de la Generalitat que se hará cargo del servicio.

Si bien el Gobierno y la Generalitat, tras el acuerdo con ERC, ya dieron luz verde a la creación de esta sociedad mercantil, todavía están pendientes del traspaso paulatino a Catalunya de las líneas y los trenes. Por ahora, se ha activado la transferencia de la R1 y a finales de 2025 se tendría que hacer lo mismo con la R2 y la R3, dos de las vías que más incidencias han acaparado en los últimos días. De hecho, el mes que viene empezarán unas obras de dieciséis meses en la del Vallès (R3), la mayor interrupción de servicio de su historia reciente, que complicarán todavía más la conexión entre Mollet del Vallès y La Garriga.

Un problema "grave"

Por este motivo, desde los Comuns consideran que es especialmente "grave" los problemas ocurridos en las últimas horas en este tramo justo en agosto, cuando hay una "disminución en el volumen de pasajeros". Fuentes de la formación recuerdan que ya pidieron la comparecencia de Paneque para que rindiera cuentas del plan alternativo de transporte público para la franja de al R3 afectada y suman ahora las quejas por lo ocurrido estos días.

"[El Govern] comienza el curso con todos los deberes por hacer en Rodalies y regionales", añaden desde los Comuns, y subrayan que "no hay un gobierno para todos si la prioridad máxima no es el transporte de todos". En la misma línea, la CUP lamenta no solo la falta de iniciativa del Executiu para afrontar la situación, sino también la ausencia de voluntad para aplicar las medidas que el pleno del Parlament aprobó en el monográfico sobre infraestructuras y Rodalies, como la gratuidad del sistema ferroviario "hasta que funcione correctamente". "La situación es cada vez más grave porque parece que nadie está dispuesto a hacer frente [a este problema]", lamenta el diputado anticapitalista, Dani Cornellà.