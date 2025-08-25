Incendios
Mañueco comparecerá este viernes ante las Cortes de Castilla y León por los incendios
La pinza entre PSOE y Vox ha obligado al presidente de Castilla y León de rendir cuentas por la gestión
EFE
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), comparecerá ante el Parlamento autonómico el próximo viernes a las once de la mañana para explicar la gestión de los incendios.
Según la agencia EFE, la comparecencia será en un pleno extraordinario por la mañana
