Curso político

Feijóo comparece tras la primera reunión de la dirección del PP después del verano

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto al vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, durante la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, a 3 de febrero de 2025, en Madrid (España)

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto al vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, durante la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, a 3 de febrero de 2025, en Madrid (España) / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tiene previsto comparecer ante los periodistas tras reunir este lunes a su Comité de Dirección para dar inicio al nuevo curso político.

En la comparecencia, prevista a partir de las 13.00 horas, el dirigente popular expondrá la posición del partido ante la gestión del Gobierno sobre los incendios que han asolado y siguen afectando a parte del territorio nacional y la disputa política que eso ha generado. Además, Feijóo tiene fijado en este arrenque del curso político elevar la presión sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a cuenta de los casos de presunta corrupción que salpican al Ejecutivo y a su esposa, Begoña Gómez. De ahí la reciente petición de los populares para que Sánchez rinda cuenta sobre la nueva situación judicial de Gómez, que ha pasado a estar, también, imputada por malversación

