Castilla y León contrató 24 millones con la empresa que buscaba bomberos sin experiencia

La Junta de Castilla y León ha suscrito entre 2019 y 2025 hasta 19 contratos, por importe de casi 24 millones de euros, para la realización de trabajos relacionados con la prevención y la extinción de incendios, entre otros, con la empresa Orthem -Grupo Hozono-, que ahora analiza el Ejecutivo autonómico por la publicación en portales de empleo de una oferta a bomberos sin experiencia para la crisis forestal actual.

Tras conocer ese anuncio la pasada semana, publicado en el portal de empleo Infojobs, en el que la empresa demandaba bomberos para Castilla y León y no pedía experiencia previa en el combate con las llamas, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció que su Ejecutivo iba a analizar esa circunstancia, a la vez que defendió que la formación y la seguridad del operativo era prioritaria.

Todos estos contratos han sido suscritos por la actual Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, aunque en 2019 bajo la denominación de Consejería de Fomento y Medio Ambiente, la mayoría para desarrollar labores de prevención de incendios, pero también para equipos de extinción.

Según los datos consultados por EFE en el portal de contratación pública de la Junta de Castilla y León, para el presente año 2025 esta empresa se ha hecho con dos contratos por un importe total de 2,5 millones de euros, mientras que en 2024 fueron siete contratos por casi 8 millones de euros.

Un centro cívico

El contrato más elevado de entre los que ha conseguido Orthem es uno de 5,8 millones de euros suscrito en 2022, pero sin que tenga que ver con labores de prevención y extinción de incendios, sino con la rehabilitación de un centro cívico en Zamora, a través de un concurso en el que únicamente concurrió esta empresa, en un proceso de poco más de un mes desde la publicación de la licitación y la adjudicación.

Esta obra fue promovida junto al Ayuntamiento de la capital zamorana, que llegó a un acuerdo para cofinanciar estos trabajos, que preveían un periodo de ejecución de 18 meses.

En cuanto al resto de años en los que la Junta contrató con esta compañía, con sede central en Murcia y con una sucursal en Salamanca, en 2023 fueron algo más de 725.000 euros los adjudicados, en 2022 en total fueron 7,5 millones -la mayoría para el centro cívico de Zamora-, en 2021 fueron 3,8 millones, en 2020 no hubo contratación y en 2019 fueron 1,4 millones.

Relacionado con la contratación de empresas privadas para la prevención y extinción de incendios, IU ha enviado este lunes un comunicado en el que anuncia que ha solicitado al Ministerio de Trabajo rapidez en la tramitación de las denuncias planteadas por sindicatos y organizaciones ecologistas ante la Inspección de Trabajo, por las condiciones en que trabajan los integrantes del operativo.

Además, este partido ha reclamado a la Junta de Castilla y León que elabore una auditoría sobre las condiciones en que desempeñan su función las treinta y cinco empresas privadas con concesiones con la Junta para la prevención y extinción de incendios.