Polémica en redes
Agrio enfrentamiento entre el alcalde de Figueres y la concejala de Igualdad de Girona: "¿No tenéis suficiente trabajo que venís a dar lecciones?"
Jordi Masquef responde a la denuncia de Amy Sabaly, a quien no dejaron entrar en la piscina municipal de la capital del Alt Empordà por no llevar la documentación
Jordi Masquef, alcalde de Figueres: "La Vuelta va más allá de la marca España"
La polémica por la denuncia de la concejala del equipo de gobierno de Girona, Amy Sabaly (Guanyem Girona), a quien el sábado no dejaron entrar con su familia en la piscina municipal de Figueres, terminó este domingo por la tarde con una dura respuesta del alcalde de la capital del Alt Empordà. “¿No tenéis suficiente trabajo gobernando en Girona que tenéis que venir a dar lecciones a Figueres?”, escribió Jordi Masquef en X citando la noticia de EMPORDÀ sobre la polémica. “Qué bajo nivel tenemos si una concejala de una ciudad como Girona piensa que puede ir por el mundo sin documentación y pretender entrar en todas partes, y encima querer hacer de ello una polémica barata”, añadió Masquef, que, como alcalde de Figueres y miembro de la Diputación en representación de Junts, nunca ha ocultado sentirse ideológicamente muy alejado de las ideas políticas de la CUP, en el caso de Figueres, o de Guanyem Girona en el caso del gobierno municipal de Girona liderado por Lluc Salellas, del cual Amy Sabaly es concejala de Igualdad, Justicia Social y Cooperación.
La respuesta de Masquef llegó horas después de que EMPORDÀ se hiciera eco de un mensaje de Amy Sabaly quejándose de que no había podido entrar a la piscina municipal de Figueres porque no todos los miembros de su familia pudieron identificarse con un documento oficial. “Nos han impedido la entrada sin DNI, NIE o pasaporte, incluso a los menores de 12 a 16 años”, escribió Sabaly en sus redes sociales en un texto que concluyó con las reflexiones: “una norma que convierte el ocio en un obstáculo” y “una lástima que se pongan barreras a los derechos de la infancia”.
Fuentes del gobierno municipal de Figueres explican que pedir la identificación “es una norma” para luchar contra el incivismo en las instalaciones municipales y que se exige a “todos, abonados y no abonados”. En cuanto al caso de los menores, desde el ayuntamiento figuerense se detalla que “pedimos el DNI para contrastar la identidad y la edad de los menores, a efectos de saber qué tarifa cobrar”.
