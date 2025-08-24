La crisis de los incendios
El presidente de Galicia acusa al Gobierno de ser "reticente" a movilizar al Ejército para luchar contra el fuego
Alfonso Rueda asegura que tuvieron que "convencer" a Pedro Sánchez para que enviara efectivos militares y reconoce que la gravedad ha impedido que se puede llegar "a todo"
Última hora de los incendios en España
El curso político arranca con un carrusel de comparecencias de ministros por la gestión de los incendios forzadas por el PP
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha asegurado que cuando acabe la crisis provocada por los incendios seguirá sin entender las "enormes reticencias" del Gobierno para movilizar al Ejército y ha defendido que la gravedad hizo que no se pudiese llegar "a todo".
En una entrevista publicada este domingo por 'La Voz de Galicia', Rueda ha insistido en sus críticas al Gobierno central y al presidente, Pedro Sánchez, porque más efectivos del Ejército "habrían venido bien desde el primer momento" para ayudar en tareas como las evacuaciones.
Tuvimos que convencer a Sánchez, ponerle casos prácticos en la reunión que tuvimos en Ourense de por qué necesitábamos al Ejército
"Tuvimos que convencer a Sánchez, ponerle casos prácticos en la reunión que tuvimos en Ourense de por qué necesitábamos al Ejército", ha dicho, y ha defendido que "en el covid se utilizaron y no hubo ningún problema" mientras que en este caso "fueron todo problemas desde el principio".
También ha negado que su ejecutivo pidiese cosas "imposibles" y ha asegurado que los técnicos hicieron una redacción "realista" de los medios necesarios. Y que, en medio de la crisis, la prioridad no era hablar de un pacto de Estado por la emergencia climática sino de "medios", que se necesitaban "para ya", y después de "ayudas inmediatas". Además, ha asegurado que "nadie duda de que hoy Pedro Sánchez no quiere llegar a ningún pacto con el PP".
"A todo no se podía estar"
También ha criticado que el Gobierno central "no tenga nada que decir" cuando se suspendió la conexión ferroviaria entre Madrid y Galicia y se disparó el precio de los aviones. "Si en vez de cortarse las comunicaciones con el noroeste, se cortan con el noreste, estoy seguro de que el Gobierno se habría ocupado de dar alternativas a esa gente. Por tanto, que la gente tome nota", ha referido.
Rueda ha defendido el trabajo de su gobierno en esta crisis y que la prioridad era proteger las zonas habitadas, las industrias y los negocios: "Los medios de extinción estaban preservando todo eso, a costa a lo mejor de no estar en el monte, pero a todo no se podía estar". Ante unos incendios "que nunca se habían producido con tanta virulencia" en Galicia, Rueda ha negado que la Xunta mantuviese medios como motobombas paradas.
"Millones de euros" en ayudas
"No le digo que todo se hiciera bien y estuviera al 100 % en absoluto. Pero los disparates que escuchamos, que es casi como decir que todo esto pasó por un capricho y negligencia absoluta de la Xunta, es bastante injusto para todo el mundo", ha afirmado.
El Gobierno gallego todavía no tiene una estimación de a cuánto ascenderán las ayudas necesarias para paliar los efectos de la ola de incendios, aunque, anticipa, serán "millones de euros", y la prioridad será agilizarlas y atender primero a quienes han perdido su residencia habitual.
