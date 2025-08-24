Diana Morant: "La financiación que necesita la Comunitat Valenciana es que Mazón salga por la puerta"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder del PSPV, Diana Morant, defiende que "el modelo de financiación que necesita la Comunitat Valenciana es que salga Mazón por la puerta y que entre una socialista a gobernar". Así lo ha asegurado en una entrevista en Europa Press en alusión a la negativa de Carlos Mazón a sentarse con el Gobierno para abordar ·el modelo de financiación en su conjunto" a partir del acuerdo alcanzado con Catalunya.

Esta entente, que el Gobierno defiende como extrapolable al resto de comunidades, está basado en los ingresos de las autonomías y no en su gasto como hasta ahora, aunque no concreta fechas ni cifras exactas. En clave valenciana, asegura que trasladar el acuerdo con Catalunya supondría "1.800 millones de euros más para la Comunitat Valenciana al año". "Pero eso sí -remarca-, con un compromiso de que el dinero vaya a reforzar los servicios públicos, no a los recortes como hace Mazón, y a que no se pueda hacer 'dumping' fiscal".

La también líder de los socialistas valencianos incide en esta crítica al apuntar que la AIReF estima que una tercera parte de todos los beneficios fiscales a las grandes fortunas de toda España se han hecho en la Comunitat Valenciana, "con dos años de Mazón". Preguntada por si es partidaria de que haya acuerdos bilaterales sobre financiación, como el de Catalunya, que afecten al resto, Morant insiste en que "mientras haya un presidente socialista en el Gobierno, ningún acuerdo será en detrimento de ninguna comunidad".

La quita de la deuda del FLA y presupuestos

En paralelo, Morant destaca que el Gobierno ha ofrecido una condonación de la deuda a todas las comunidades autónomas, lo que para la Comunitat Valenciana "significa el 20% de su deuda, 11.000 millones de euros". "¿Con qué derecho puede renunciar él a 11.000 millones de los valencianos y las valencianas?", se pregunta, y acusa al gobierno autonómico de ser "una maquinaria de difamación y de generar bulos que tapan la verdad".

En cuanto a los Presupuestos Generales del Estado, ha rechazado las críticas de que "está todo bloqueado y paralizado" por la prórroga en los últimos años y ha afirmado que el Gobierno volverá a dialogar con las fuerzas políticas progresistas para construir un nuevo marco presupuestario. Admite, eso sí, la actual "complejidad aritmética" a la que se enfrentan PSOE y Sumar en el Congreso para sacar adelante las cuentas.