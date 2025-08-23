Cuestión de Estado
Las vacaciones están sobrevaloradas
May MariñoMay Mariño
Periodista malagueña en Madrid. En la última década he estado centrada en Política, especialmente en información del Gobierno y del PSOE, después de varios años cubriendo Defensa y Exteriores. Además de muchos años en la agencia Servimedia, he pasado por Expansión, Onda Cero, y Localia TV. Ahora, nuevos retos en El Periódico de Prensa Ibérica.
También participo en análisis políticos en distintos programas de RTVE, Antena 3, Telemadrid, Canal Sur, ETB y Castilla y León TV.
Alberto Núñez Feijóo despidió hace ya unas semanas el curso político con la chanza de que las vacaciones están sobrevaloradas. Lejos de entenderse su ironía, y con un PSOE que rápidamente sacó punta a ello, lo que sí hemos visto estos días es cómo la clase política también se enzarza por sus días de descanso.
Los populares, con Feijóo a la cabeza, defendieron al presidente de Castilla y León de las ásperas críticas de Óscar Puente por su ausencia los primeros días en los que ya ardían los bosques de su región. Pero la confrontación ha ido cogiendo tal vuelo que ahora desde el PP se afea a Pedro Sánchez sus prisas por volver a La Mareta tras pisar, dicen, “media hora”, los lugares en los que se combate el fuego.
Con estos discursos centrados más en la estética que en el debate de fondo sobre una apuesta coordinada en la lucha contra el fuego, sobre los efectivos y los mecanismos que se ponen en marcha, hay un vencedor político, el mismo que está agazapado denunciando el "bipartidismo pirómano". El que aprovecha los momentos de tensión y de estrés de los ciudadanos afectados y los bulos sobre las leyes que impiden limpiar los bosques. Como ya ocurrió con la dana de Valencia, además de la lucha por la supervivencia y la reconstrucción, también está la gresca la política y el combate contra la desinformación en la que Vox siempre navega.
