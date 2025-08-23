Unos 14 incendios siguen activos en España: preocupa "especialmente" el de Igüeña (León)

Unos 14 incendios siguen todavía activos en España, entre los que preocupa "especialmente" el que arde en el municipio de Igüeña, en la provincia de León, según ha declarado la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones. Además, los servicios de extinción han logrado estabilizar el peor incendio de la historia de Galicia, el de Larouco (Ourense), que ha cruzado a la provincia de Lugo, como ha informado la Consellería de Medio Rural a las 11.30 horas.

Estos 14 fuegos aún activos es el balance que ha arrojado este sábado a mediodía el Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios, que ha mantenido una nueva reunión de trabajo, con la asistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. En medio de las críticas del PP, Barcones ha asegurado a la prensa que en el Centro Nacional de Alertas y Emergencias no se ha recibido ninguna solicitud por parte de ninguna comunidad autónoma para elevar alguno de los incendios a situación operativa 3 y, por lo tanto, al estado de emergencia nacional.

El balance de este sábado

En Castilla y León (en las provincias de León y Zamora) siguen activos 10 incendios, mientras que hay dos en Asturias y otros dos en Ourense (Oimbra y Larouco, este último ya estabilizado desde esta mañana). El de Jarilla, en Cáceres, si bien sigue todavía activo, se ha rebajado a Situación Operativa 0, mientras que el de Vilaboa (Pontevedra) ya ha pasado a Situación Operativa 0. Estos dos últimos están teniendo una evolución favorable. Además, se ha declarado un nuevo incendio en Ibias-Degaña (Asturias) que ha requerido de la activación de la UME.

Los incendios de Ourense han presentado un buen pronóstico, así como los de León (Yeres y Barniedo de la Reina) y el de Zamora (Porto). "El único que continúa avanzando de manera desfavorable es el de Igüeña, porque la orografía dificulta el acceso de los equipos terrestres intervinientes en el frente activo más peligroso, el del norte", indica el Gobierno en un comunicado.

Guerra política

Y, mientras las llamas continúan en España, también lo hace el incendio político. Este sábado, desde Logroño, la vicesecretaria de Regeneración Institucional de los populares, Cuca Gamarra, ha señalado a la Moncloa por "incompetencia y mala fe" por haber provocado el "fracaso" del sistema de Protección Civil y haber reducido la capacidad aérea para extinguir incendios. Una acusación que desde el Gobierno se han apresurado a rebatir.

Por un lado, el PP ha señalado que de los 18 aviones FOCAS -los de extinción de incendios- disponibles, hay ocho que el Tribunal de Cuentas declaró "obsoletos y anticuados" en 2023 sin que hayan sido renovados. "Solo han podido funcionar 10 en esta ola de incendios. Hasta 2030 no van a ser sustituidos", ha asegurado Gamarra. Minutos después, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico comunicaban que la información que están trasladando los populares es "falsa" y que, más allá de los 10 FOCAS, el número total de aeronaves disponible a escala estatal asciende a 56. Además, aseguran que el presupuesto de 2025 para la extinción de incendios forestales se ha incrementado un 29% respecto al del año pasado y roza los 110 millones.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha dicho, además, que "es mentira acusar al Gobierno de no invertir fondos cuando 253 millones han ido directamente a las comunidades autónomas para que invirtieran en prevención y en combate de incendios".

Vientos flojos

Con todo, las condiciones meteorológicas de este sábado, con un moderado aumento de temperaturas y vientos flojos que serán ya moderados por la tarde, "no serán desfavorables para las labores de extinción", en las que trabajan, por parte del Ministerio de Transición Ecológica, 40 medios aéreos que realizan misiones de descarga a diario. La UME, por su parte, está actuando actúa en otros ocho incendios, en los que concentra el despliegue de 1.400 efectivos, que cuentan con el apoyo de otros 850 militares de otras unidades de los tres ejércitos.

Efectivos de otras comunidades y países

Junto a ellos, siguen trabajando en la zona siete helicópteros, seis aviones-cisterna y 17 equipos de bomberos procedentes de Castilla-La Mancha, Cantabria, Catalunya, Comunidad de Madrid, Baleares, Melilla, Navarra, País Vasco y Comunitat Valenciana, así como el SAMU Emergencias de Andalucía. Y a ellos, se suman medios de nueve países europeos, que operan en los distintos incendios bajo la coordinación de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

En concreto este sábado hay allí 20 bomberos forestales procedentes de Grecia, que empiezan a operar en Asturias; un equipo de bomberos de Alemania que actuó en Extremadura y se traslada ahora a Zamora; helicópteros de la República Checa y Eslovaquia que se desplegaron en Extremadura operan este sábado en León, mientras que los dos aviones-cisterna de Italia que han trabajado en distintos puntos de Castilla y León retornan ya a su país.

Las investigaciones policiales sobre el origen de los distintos incendios registrados, desde el pasado 1 de junio, y hasta las 00 horas del viernes 22 de agosto, arrojan un balance de 42 personas detenidas y 132 investigados.

Este mismo sábado, además, ha quedado en libertad a la mujer detenida por la Guardia Civil en relación con once incendios forestales en Carballo (A Coruña). El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha informado de que la presunta incendiaria pasó el viernes a disposición judicial y que la jueza decretó su puesta en libertad. Está investigada por el Tribunal de Instancia 3 de Carballo por incendio forestal.