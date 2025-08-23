Illa encara el sprint final del año con una batería de leyes pendientes de aprobar en el Parlament

A cuatro meses de que termine el año, los partidos aún tienen deberes pendientes en el Parlament: cumplir con sus promesas y sacar adelante una batería de leyes que, de una u otra manera, forman parte de compromisos adquiridos tanto por el Govern como por los grupos parlamentarios antes del 31 de diciembre. Todas ellas requieren del aval del hemiciclo y suponen un esfuerzo que, en algunos casos, ha concitado la unanimidad de la Cámara y, en otros, depende de pactos puntuales entre socios de investidura.

El Executiu socialista, condicionado por los acuerdos con ERC y Comuns que facilitaron su llegada a la Generalitat, ha tenido que tomar la iniciativa y tejer las complicidades necesarias que permitan encarar la aprobación de leyes clave, como la regulación del alquiler de temporada que ERC, los Comuns y la CUP arrancaron a un Govern obligado a negociar para evitar varapalos en el hemiciclo. La norma, sin embargo, sigue pendiente de materializarse.

Como ocurre en este caso, hay otras iniciativas que parecen encarriladas para ver la luz antes de fin de año, pero que dependen de lograr la mayoría parlamentaria. Con siete plenos ordinarios agendados por delante -y la posibilidad de convocar sesiones extraordinarias- el calendario aprieta y el Parlament encara un otoño cargado de deberes legislativos.

El primer pleno previsto es el del 30 de septiembre, por lo que los grupos parlamentarios tienen poco más de un mes para resolver el embrollo de la tasa turística y definir un nuevo modelo de cara a la próxima liquidación del impuesto, que es en octubre. La cuestión ya supuso un golpe para el Govern cuando la Cámara validó el decreto de la subida de la tasa pero rechazó por sorpresa y con los votos contrarios de Comuns -y el inesperado 'no' de Junts- el aplazamiento del nuevo régimen de pago.

El episodio obligó al Executiu a rectificar con un decreto que mantiene el sistema actual hasta octubre, gracias a un acuerdo con los Comuns. La cuestión es que ahora el Govern debe lograr un consenso con ERC y Comuns -que ya han exhibido sus diferencias en este asunto- para pactar una nueva ley que sirva para modificar de forma definitiva la tasa. De no lograrse antes de acabar el año, ese incremento no estaría vigente hasta la siguiente liquidación, ya en abril de 2026.

Con la caída de la legislatura de Pere Aragonès y el anticipo de las elecciones catalanas en 2023, muchas normas quedaron en el tintero de la tramitación parlamentaria y decayeron. La ley de memoria democrática, que estaba a punto de caramelo, se frenó entonces. Pero este verano el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, anunció que los grupos parlamentarios se han conjurado para que la norma esté a punto en otoño, antes de acabar el año. Esta es una ley que ha pasado por las manos de los cuatro últimos consellers de Justícia Ester Capella (ERC), Lourdes Ciuró (Junts), Gemma Ubasart (ERC) y Espadaler (PSC-Units). Para agilizar los trámites, el actual Govern socialista presentó el mismo texto que en su día elaboró el anterior de ejecutivo republicano.

El Govern se comprometió con ERC, Comuns y la CUP a impulsar antes de final de año una ley que ponga tope a los alquileres de temporada y de habitaciones, una fórmula cada vez más usada para esquivar los límites de precios vigentes en 271 municipios declarados como zonas tensionadas. Si bien la intención inicial era tener aprobada esta nueva ley catalana antes de verano, los tiempos se han dilatado y el asunto ha quedado pendiente como deberes para después de las vacaciones.

Este será el segundo intento de regular este tipo de alquiler desde Catalunya, pues justo antes de las elecciones catalanas el Govern de Aragonès vio como la abstención del PSC y Junts tumbó el decreto, entonces pionero, para regular este tipo de alquiler.

No por poco habitual deja de ser una exigencia. Los presupuestos de la Generalitat, la ley que es la piedra angular del proyecto de todo gobierno, deberían estar aprobados antes del 31 de diciembre para su entrada en vigor el día 1 de enero. El Govern se ha fijado el reto de lograrlo, mientras que sus socios -ERC y Comuns-, se muestran todavía escépticos y aprietan para que cumpla con los acuerdos de investidura antes de sentarse a hablar de otras negociaciones. Los agentes económicos y sociales han exigido públicamente a Illa que Catalunya llegue a 2026 con unas nuevas cuentas públicas que el president ha ordenado que empiecen a abordarse en septiembre.

La última vez que la Cámara hizo los deberes a tiempo en esta cuestión fue para los presupuestos de 2022, cuando entonces el Govern de coalición de ERC y Junts logró, con el aval mediante abstención de los Comuns, aprobarlos antes de las navidades de 2021. Pero para encontrar el precedente anterior debemos remontarnos a 2010, precisamente con el president socialista José Montilla.

El Govern también busca convalidar en el Parlament, antes de que termine el año, un nuevo decreto que regula los campos de baterías y declara las energías renovables como prioritarias. En el último pleno antes de las vacaciones de verano, el Executiu se vio obligado a retirar 'in extremis' la votación por falta de apoyos suficientes, ya que no contaba con el apoyo de ERC tras la comisión bilateral sobre financiación singular que los republicanos tacharon de insuficiente. Al no poder convalidar el decreto dentro de los plazos previstos, la norma deberá pasar de nuevo por el Consell Executiu antes de ser sometida al Parlament en los 30 días siguientes. La intención del Govern es tramitarla tras el verano y asegurar su entrada en vigor antes de comerse las uvas.