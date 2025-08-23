Los catalanes que residen en el exterior ya pueden darse de alta en La Meva Salut a distancia

Los catalanes residentes en el exterior ya pueden darse de alta en La Meva Salut -la plataforma digital que da acceso al historial médico, resultados de pruebas, recetas y citas- sin necesidad de desplazarse a Catalunya. Esta es una de las principales novedades entre la veintena de nuevos trámites digitales que el Govern ha puesto en marcha para facilitar el acceso a los servicios públicos desde fuera del territorio. Con esta ampliación, ya son 142 los trámites disponibles en la web de Catalunya Exterior. El conseller de Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, afirma en declaraciones a la ACN que esta ampliación tiene como objetivo facilitar la vida práctica de los catalanes en el exterior.

"Hay casi medio millón de catalanes que viven fuera de nuestras fronteras y que también son prioridad del Govern", ha asegurado Duch, quien considera una "muy buena noticia" que se amplíen los trámites que se pueden hacer a distancia para "facilitar la vida práctica" de los ciudadanos. En muchos casos, ha dicho el conseller, las gestiones tienen que ver con el regreso de estos catalanes al país, pero también existen trámites culturales, de salud o memoria histórica.

Nuevos trámites

Hasta ahora, darse de alta en La Meva Salut solo era posible desde dentro del territorio catalán. Ahora, los residentes en el extranjero pueden gestionar este trámite completamente online, lo que supone un cambio significativo para esos casi medio millón de catalanes que viven en el extranjero. El paquete de novedades incluye un total de siete trámites nuevos relacionados con el ámbito sanitario, entre los que se encuentra también la programación de visitas al CAP y la inscripción en el registro de donación de órganos y tejidos.

Además del ámbito de salud, el Govern ha activado nuevos trámites para fomentar el emprendimiento y el talento catalán en el exterior, reconocer trayectorias con premios y becas y facilitar la reparación jurídica de víctimas del franquismo.