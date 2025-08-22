Torra avisa que la financiación pactada por ERC "no es singular"

El expresident Quim Torra lleva años manteniendo un perfil bajo en lo que a la política catalana se refiere. Desde su inhabilitación en 2020, por negarse a retirar del balcón de la Generalitat una pancarta que pedía la "libertad" de los "presos políticos y exiliados", quedó apartado de la presidencia y desde entonces ha evitado entrar en polémicas. Este viernes, sin embargo, ha lanzado un mensaje contundente a ERC al avisar de que el modelo de financiación pactado con los socialistas "no es singular".

Se trata de una crítica que Junts mantiene desde que se cerró aquel acuerdo en el marco de la investidura de Salvador Illa hace un año y que volvió a primer plano hace apenas un mes, cuando el Govern y el Ejecutivo pactaron las bases del futuro sistema. ERC ya advirtió entonces al actual president de que la propuesta no se ajustaba a lo firmado y la consideró “insuficiente”. Los posconvergentes, por su parte, aprovecharon para redoblar su ofensiva contra lo que califican de “engaño” del PSC. La formación de Carles Puigdemont sostiene que el modelo pactado no garantiza la “soberanía fiscal” que Catalunya necesita y que, lejos de ampliar el autogobierno, perpetúa un marco subordinado al Estado. Torra se ha alineado con esa visión: "Es poner nombre y conceptos para mover la bola y quedarnos dentro de la España asimilada", ha espetado.

La declaración no es casual. El expresident participaba en la Universitat Catalana d’Estiu de Prada de Conflent (Francia) en un coloquio sobre los Grupos Objetivamente Identificables de Personas (GOIP), un concepto procesal que permite englobar a un conjunto de individuos que comparten unas características comunes —ideológicas, sociales o de actuación— y que son tratados como un colectivo dentro de un procedimiento judicial, como hizo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con el caso de los políticos independentistas "exiliados". En ese contexto, Torra ha defendido que Catalunya siempre ha sido un "cuerpo extraño" dentro del Estado, y ha denunciado que el modelo autonómico actual de España, por ejemplo, se diseñó como un mecanismo para diluir esa singularidad. En su crítica, puso ejemplos actuales de esta voluntad de integración: "Lo vemos con la financiación singular, que no es singular, o la creación de empresas ferroviarias que no son catalanas", afirmó, en alusión a la nueva empresa mercantil de matriz catalana que deberá gestionar Rodalies una vez se concrete el traspaso de competencias pactado entre ERC y el Gobierno de Pedro Sánchez.

El coloquio sobre los GOIP

En el mismo coloquio ha intervenido Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, que ha recordado cómo se gestó el concepto de GOIP en la estrategia de defensa de los exiliados. "Era necesario establecer la existencia de esta minoría catalana atrapada contra su voluntad dentro del Estado y reconocerla como un grupo sujeto a protección", ha explicado. El letrado ha detallado que ese trabajo se desarrolló en dos fases: primero, recuperando la noción de “minoría nacional” como base jurídica, y después, evidenciando la persecución por pertenencia a dicho grupo.

Según ha relatado Boye, los casos de los dirigentes independentistas en Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Escocia o Italia ofrecieron un "terreno fértil" para construir un entramado jurídico que acabó siendo útil en los tribunales europeos. Cuando el juez Pablo Llarena remitió las cuestiones prejudiciales al TJUE para intentar el retorno de los exiliados, la defensa vio una oportunidad. Boye ha recordado en este punto la importancia de las primeras palabras que usó en su intervención delante del tribunal europeo: "Vengo en representación de los máximos representantes de la minoría nacional catalana para defender sus derechos y demostrar que son GOIP y deben ser protegidas por el Derecho Europeo".

Nadie recogió aquella afirmación en los medios, ha recordado el abogado, pero el tribunal sí lo hizo. Nueve meses más tarde, el TJUE dio carta de naturaleza al concepto y a la necesidad de una protección especial. Para Boye, este reconocimiento ha tenido dos virtudes principales: impedir que se construya otro GOIP contra los exiliados y dotar al independentismo de un instrumento jurídico con recorrido, que, a su juicio, debería usarse de forma "más continuada y sistemática".

El acto, 'El GOPI català, més enllà de les euroordes', ha contado también con la intervención del magistrado de 'Àgora Judicial', Guillem Soler, quien ha ofrecido una explicación detallada del concepto jurídico de los GOIP y ha subrayado la importancia de su aplicación. A su juicio, este instrumento no debe limitarse al ámbito de las euroórdenes, como ha ocurrido hasta ahora, sino que puede ser clave en el futuro para identificar "nuevas formas de discriminación" y alegarlas jurídicamente a través de esta figura.