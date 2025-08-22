Sánchez avanza que la próxima Conferencia de Presidentes definirá políticas de prevención, respuesta y construcción en casos de emergencias
Puso "en valor la extraordinaria" labor de la directora general de Protección Civil, centro de las críticas del PP en la gestión de los incendios
May Mariño
Periodista malagueña en Madrid. En la última década he estado centrada en Política, especialmente en información del Gobierno y del PSOE, después de varios años cubriendo Defensa y Exteriores. Además de muchos años en la agencia Servimedia, he pasado por Expansión, Onda Cero, y Localia TV. Ahora, nuevos retos en El Periódico de Prensa Ibérica.
También participo en análisis políticos en distintos programas de RTVE, Antena 3, Telemadrid, Canal Sur, ETB y Castilla y León TV.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recogió este viernes la propuesta que le lanzó el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y avanzó que en la próxima Conferencia de Presidentes, prevista antes de que finalice este año, se aborden políticas de prevención, respuesta y construcción futura ante los casos de emergencias, como los incendios que están azotando varios territorios estos días.
Lo comentó tras visitar el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de los incendios de Somiedo y Cangas del Narcea, para conocer de primera mano la evolución del incendio forestal de Degaña. Acompañado de la vicepresidenta Sara Aegesen y del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, Sánchez aprovechó el momento para felicitar a la directora de general de Protección Civil, Virginia Barcones, quién está siendo el centro de las críticas del PP en la gestión de los incendios.
Sánchez puso "en valor la extraordinaria" labor de Barcones y agradeció su "tarea durante todas estas horas y días tan tan largos y noches tan tan largas en las que ha estado al pie del cañón".
Previamente, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, destacó que en su región "la coordinación ha funcionado bien" pero que "hay que reforzar la prevención". De hecho, de cara a la próxima Conferencia de Presidentes, que tendrá lugar en una ciudad asturiana, Barbon consideró "prioritario" abordar la "gestion integral" de los incendios, percha que luego cogió Sánchez y avanzó que es "necesaria" dicha propuesta y que en la reunión del Ejecutivo con los presidentes autonómicios será "una pieza importante" el pacto de Estado contra la emergencia climática que "permita que todos los presidentes autonómicos, todos los ayuntamientos y diputaciones provinciales se unan junto con el Gobierno de España con la Administración General del Estado para definir e implementar todas las políticas que tienen que ver con la prevención, con la respuesta y con la reconstrucción posterior cuando se producen este tipo de calamidades".
