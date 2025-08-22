A por ella, Nuria Ruiz Tobarra, la jueza de la dana de Valencia

A finales del pasado mes de junio, apareció por el juzgado de guardia de Valencia lo que ya se da en llamar el coche bomba: la denuncia penal del sindicato Manos Limpias contra la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, que instruye la causa de la dana (228 muertos) por "irregularidades clarísimas y manifiestas en la instrucción, un delito de prevaricación judicial (dictar a sabiendas una resolución injusta). La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) desestimó el 15 de julio la denuncia porque la ley exige la presentación de una querella, que no denuncia penal, para iniciar el procedimiento.

Mientras la denuncia entra dentro de la obligación general de informar, la querella, en cambio, permite a una víctima actuar como acusación particular, o directamente perjudicado. O, en este caso, a Manos Limpias, convertirse en acusación popular. El sindicato, pues, procedió a presentar una querella por prevaricación judicial y usurpación de atribuciones.

Pero el sindicato que dirige Miguel Bernad no marcó el paso en esta historia, como suele hacer. La primera movida de pieza fue la de Salomé Pradas, consejera de Medio Ambiente destituida por el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, en noviembre de 2024. Pradas y su número dos, exsecretario autonómico de emergencias, fueron imputados por la jueza el 10 de marzo de 2024. El 14 de mayo, Pradas elevaba un escrito al CGPJ para que suspendiera a la jueza mientras se investigase las presuntas irregularidades presuntamente cometidas en su investigación.

Mientras tanto, la Comandancia de la Guardia Civil entregaba al juzgado de Catarroja un informe de 23 de julio notificado el 25 de julio, solicitado en febrero. El informe nada tenía que ver con lo que había solicitado la jueza -una cronología de todos los desbordamientos- y cuestiona decisiones judiciales que ya habían sido confirmadas por diferentes resoluciones de la Audiencia de Valencia. La jueza dictó un auto, en el que ponía de relieve los errores de dicho informe, al tiempo que reafirmaba su control jurisdiccional de la causa.

El 30 de julio tocaba el turno al otro imputado, Emilio Argüeso, quien envió un escrito al CGPJ de adhesión al escrito de Pradas para que se incoara una investigación de las decisiones adoptadas por la juez y, como Pradas, que se resolviera suspender a la juez de Catarroja.

Un día más tarde, Pradas ampliaba la queja del día anterior con un nuevo escrito, en el que volvía a denuncia el "sesgo que mantiene la instructora". Pradas, además, bramaba contra el auto de la jueza en el que desestimaba las consideraciones de la Comandancia de la Guardia Civil. "No salimos de nuestro asombro, la instrucción de un proceso penal está para recopilar cuantas informaciones pertinentes y relevantes ayuden esclarecer los hechos y sus posibles responsables. Pero que quien instruya asuma el papel de una parte, aplaudiendo o censurando un concreto Informe Pericial [Informe de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia] -máxime tratándose de un Informe Oficial, dado que su autor es la Policía Judicial- es algo inconcebible y que no hemos visto en nuestra vida profesional".

Las denuncias de Pradas, Argüeso y Manos Limpias (los argumentos de la Guardia Civil ya han sido rebatidos por la propia juez) no tienen recorrido en la Comisión Disciplinaria del CGPJ. Porque no hay ninguna infracción disciplinaria a la vista. No les gusta la instrucción. Bien. El Promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, que ya ocupó esa posición durante la presidencia de Carlos Lesmes, ha dicho muchas veces que este tipo de quejas tiene lugar en el campo de la jurisdicción.

Y este campo está bajo la responsabilidad de la jueza de Catarroja.

¿El Partido Popular está en estas maniobras para apartar a Nuria Ruiz Tobarra?

'Se non è vero è ben trovato'.