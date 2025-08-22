El Govern localiza y exhuma los cuerpos de tres soldados republicanos de la Guerra Civil en el Priorat y Terra Alta

Dos intervenciones arqueológicas impulsadas por la Direcció General de Memòria Democràtica han permitido recuperar los restos de tres soldados republicanos fallecidos durante la Guerra Civil en los municipios de Gandesa y Gratallops, en la provincia de Tarragona. Las excavaciones, realizadas entre marzo y junio de 2025, se enmarcan en el Pla de Fosses 2023-2025, un programa del Govern destinado a localizar, excavar e identificar a personas desaparecidas durante el conflicto y la represión franquista.

En Gandesa, concretamente en la zona de La Teuleria, se han exhumado los restos de dos combatientes republicanos enterrados a ambos lados del barranco. La intervención fue posible gracias a fuentes documentales y testimonios orales que situaban en este lugar un antiguo punto sanitario durante la batalla de l’Ebre. Entre estos testimonios destaca el relato de 2017 de un vecino de Tivenys, que conservaba la memoria de las inhumaciones en el barranco.

En Gratallops, la excavación se programó tras el hallazgo fortuito de restos humanos durante labores agrícolas en 2023 en la finca Clos Mogador, en una zona conocida como Hort del Piquer. La intervención permitió recuperar los restos de un posible combatiente republicano, aunque el cuerpo presentaba alteraciones significativas debido a actividades agrícolas previas en la zona.

Análisis y custodia de los restos

Actualmente, las tres exhumaciones se encuentran bajo custodia en un laboratorio, donde se realizan análisis antropológicos y genéticos para cotejar los datos con el Censo de personas desaparecidas y el Programa de identificación genética. En caso de poder establecer la identidad, los restos serán devueltos a sus familias; de lo contrario, serán reinhumados en el cementerio del municipio correspondiente, con plena dignidad y respeto.

Estas exhumaciones se enmarcan en un contexto más amplio: según datos del Departament de Justícia y Qualitat Democràtica, durante 2024 se excavaron 28 fosas y se recuperaron los restos de 26 víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista. En ese periodo se devolvió la identidad a un soldado republicano gracias al Programa de identificación genética, y se incorporaron 327 nuevos casos al Censo de personas desaparecidas, que ya suma cerca de 8.000 registros en toda Catalunya.

Desde 2004, el Pla de Fosses ha permitido excavar 123 fosas, además de recoger restos en superficie de antiguos escenarios de la batalla de l’Ebre y otros frentes de guerra. En la actualidad, el plan 2023-2025 contempla un total de 45 fosas, incluyendo las recientes intervenciones en Gandesa y Gratallops, consolidando el compromiso del Govern con la memoria histórica y el reconocimiento de las víctimas.