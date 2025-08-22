Los catalanes exigen mejorar la atención digital de la Generalitat y aprueban el trato personal que reciben

Dentro del empeño del Govern para mejorar el funcionamiento de la administración, la Generalitat ha estado recopilando en los últimos meses información sobre la percepción que tienen los catalanes sobre la atención que reciben cuando se relacionan con el poder público autonómico. Los datos del Govern, recogidos entre enero y abril de este año, muestran que los usuarios exigen una mejora sustancial respecto a la atención digital que presta la Generalitat. En cambio, están satisfechos con el trato que reciben cuando la atención es presencial y telefónica.

La mayoría de atenciones que presta la Generalitat se mueven por encima del 4 sobre 5 (ver gráfico). Es decir, la satisfacción ciudadana es notable. Sin embargo, los usuarios han focalizado las necesidades de mejora en dos aspectos. Son el Área Privada de la Generalitat (3,58 sobre 5) y las fichas de trámite (2,97). El Área Privada es el espacio digital personalizado que puede tener el ciudadano dentro de la web gencat.cat para hacer trámites y consultas. Las fichas de trámite son la información que presta la Generalitat para proceder a un trámite administrativo concreto.

Cuando los ciudadanos puntúan algo de manera baja señalan fundamentalmente tres motivos: la dificultad de uso de la herramienta concreta (61,54%); los problemas técnicos (53,85%) y las dudas a la hora de rellenar los formularios (46,15%). Todos estos datos, alega el Govern, permiten tener una "base sólida" para encarar las mejoras para lograr en el futuro tener una experiencia digital "más accesible, intuitiva y satisfactoria".

El resto de servicios evaluados están por encima del 4. Destacan especialmente la atención con cita previa (4,71) y sin ella (4,83), además de la atención que presta el 012 (4,83). El secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital de la Generalitat, Albert Tort, ha defendido este proceso de "escucha activa" a la ciudadanía para poder identificar tanto los servicios que funcionan como los que deben mejorar. "Tenemos que contar con la opinión de la ciudadanía como base para guiar la transformación [de la administración] y marcar las prioridades", ha explicado en declaraciones a los periodistas.

Los datos se han recopilado a partir de 192.000 valoraciones y 3.400 sugerencias que los usuarios han hecho llegar a la Generalitat. Estas cifras surgen de las encuestas de satisfacción que realiza la administración catalana después de atender a los ciudadanos y que ha hecho a través de distintos formatos como una encuesta telefónica o un cuestionario de satisfacción vía internet .

Más allá de los datos puramente cuantitativos, hay encuestas que también han permitido una aproximación cualitativa sobre lo que piensan los ciudadanos de la administración catalana. Por ejemplo, el tiempo de espera en las Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) y en el 012 es el aspecto más criticado, tanto para obtener cita como para ser atendido o finalizar el trámite. La Generalitat se ha marcado el objetivo de comunicar de manera "más clara" que "la cita previa ya no es obligatoria". Según el Govern, el tiempo de espera que disgusta a los ciudadanos se compensa con el "buen trato" que estos mismos ciudadanos luego consideran que reciben.

Oficinas de atención móviles

Con los datos en la mano, la Generalitat se ha fijado cuatro objetivos. El primero, la implantación de una red de Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) en todas las vegueries para poder hacer "todos los trámites sin cita previa obligatoria". Después, el desarrollo de una oficina de atención móvil que, a través de cinco vehículos, cubra 80 municipios y varias zonas rurales que no tienen oficinas presenciales. En tercer lugar, la contratación de nuevos agentes digitales para acompañar a los usuarios y, finalmente, incorporar servicios de "videoatención", por ejemplo, en máquinas situadas en zonas sin oficinas.

Tort ha asegurado que la Generalitat seguirá preguntando la opinión a los ciudadanos para continuar realizando análisis mensuales sobre su satisfacción. "Des el mes de julio, a cada persona que acaba un trámite con la Generalitat le pedimos que exprese también su opinión porque esta opinión, lejos de ser una crítica, es muy útil para avanzar en el proceso de reforma de la administración", ha expuesto.

Contra la extrema derecha

En las encuestas periódicas que publica el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat no se pregunta explícitamente sobre si la gente cree que hay un exceso de burocracia. Sin embargo, los ciudadanos sí que acostumbran a señalar como uno de sus principales problemas "la insatisfacción con la política" y, por lo tanto, la relación que tienen con la administración. En el último barómetro era el segundo problema más citado. El Govern considera que, si mejora el funcionamiento administrativo, mejorará también la percepción ciudadana y esto será un antídoto contra este descontento político y un arma para combatir a la extrema derecha. También, aunque esto no pueda verbalizarlo así, una forma de intentar convencer a los catalanes de que le den un segundo mandato.

La reforma de la administración que ha empezado el Govern de Illa no solo contempla estas encuestas de satisfacción. También ha puesto en marcha o lo hará próximamente al menos tres leyes en la misma dirección: un proyecto de ley para profesionalizar a los directivos del sector público, otro para facilitar la relación de los ciudadanos con la administración y otro para mejorar el proceso de selección de los funcionarios. Además, intentará simplificar 170 trámites administrativos de la Generalitat.