Anna Grau, exdiputada de Cs: "La crisis de Ciudadanos tiene que ver con déficits humanos importantes en sus liderazgos"

En la vida de Anna Grau (Girona, 1967) últimamente las relaciones duran lo que una legislatura en los tiempos modernos: menos de cuatro años. Fue el tiempo que compartió con el escritor Fernando Sánchez Dragó —fallecido en 2023—, entre 2014 y 2017. Una relación tan intensa como polémica, que acabaría inspirando su primera novela unos años más tarde. Lo haría después de dedicarse a la política, por poco más de tres años, como diputada en el Parlament con Ciutadans, entre 2021 y 2024. Rompió su carné en junio de ese mismo año.

Hoy, Grau disfruta de una doble "soltería", describe, deslenguada y con la política en modo ex: "Ahora soy más celosa de mi intimidad", afirma. En 2025, un año después de bajarse de la política institucional, publicó su primera novela: En la boca del dragón (La Esfera de los libros). Nada de memorias parlamentarias ni ajuste de cuentas, aunque material no le falta, bromea. Sabe que su salida de Cs daría para más de un libro, pero reconoce que le da "pereza" escribir sobre su experiencia. Prefirió la ficción, pero sin renunciar a la política. "Mis personajes tienen ideas políticas y no son tímidos en expresarlas", apunta. El relato, sin embargo, está basado en su historia con Dragó y le sirvió para reconciliarse con su "auténtica pasión", que es escribir. Este verano prepara su segunda novela.

Periodista de profesión, alardea de haber pasado "toda la vida" entre letras. Lo comenta con orgullo en conversación con EL PERIÓDICO desde el comedor de su piso en la emblemática calle Portaferrissa, en pleno corazón de Barcelona. A su lado un cartel con la frase 'Libros por un tubo con Anna Grau' y la imagen de una mujer desnuda leyendo —con un parecido indiscutible a ella— custodia las torres de libros que se acumulan entre estanterías y un piano, que asegura no saber tocar. La imagen del cartel evoca inevitablemente a la que usó en las pasadas elecciones municipales de 2023, cuando se presentó como candidata por Barcelona con una fotografía suya, también sin ropa, inspirada en el debut electoral de Albert Rivera para Ciudadanos en 2006. Se quedó fuera del consistorio, pero mantuvo su escaño como diputada en el Parlament. Un año después abandonaría el partido.

"No me fui por discrepar de las ideas; me fui por cierta traición hacia esas ideas", dispara sin anestesia. Entre 2014 y 2015, Rivera, entonces líder naranja, la tanteó dos veces para entrar en las listas cuando ella presidía Sociedad Civil Catalana en Madrid. A la primera invitación, en 2014, para el Parlament, dijo "no" y él lo encajó; a la segunda, en 2015, para el Congreso no tanto. "Se enfadó conmigo", recuerda sin asomo de preocupación. Pensaba que no habría tercera… y la hubo, en 2021, ya con Rivera fuera y el partido en caída libre. "Me subí a ese tren porque sabía que tenía una parada final", admite, consciente de que la travesía sería corta. En las elecciones de 2024, Cs quedó fuera del Parlament, después de haber desaparecido del Congreso dos años antes. Un mes más tarde, también se quedó sin representación en el Parlamento Europeo.

Como los protagonistas de su novela, tampoco es tímida en expresar lo que piensa. Reconoce que nunca le dijo que 'sí' a Rivera porque no se "fiaba" de él, además de por la situación personal y familiar de esos momentos. "No escuchaba a nadie, pensé que con una persona así no podía trabajar". Se afilió a Cs tras la debacle electoral de las generales de 2019, "para dar apoyo en un momento difícil", pues compartía muchas de las ideas del partido. "Nunca entré pensando que iba a vivir de la política", asegura. La paradoja es que, hoy, su vida sigue girando en torno a ella: es tertuliana y columnista en varios medios.

Dice no haber perdido nunca su instinto periodístico, ni aun siendo política. Su paso por la institución le dio una mirada "privilegiada" para comprender las bambalinas del poder y para "entender las contradicciones de los políticos". "Son bastante más cutres de lo que pensamos los periodistas", lanza sin reparo. Es crítica con los políticos que se mantienen en el poder "a cualquier precio", lo que considera uno de "los grandes peligros" de la política, pero también lo es con el periodismo que no incomoda. "No defiendo a Vito Quiles, pero pregunta cosas que otros no hacen", desliza. No defiende sus "numeritos", pero sí cree que se hacen demasiadas "reverencias" a los dirigentes políticos.

Sobre el papel de los periodistas no quiere dar lecciones, porque conoce bien la profesión y su "precarización" —asegura que acababa su jornada antes como diputada que como redactora—, así como las "dinámicas de poder". "Como política podía decir cosas que como periodista no habría sido tan fácil", explica. Presume de no haber mentido nunca: "Alguna vez me he encontrado con cosas que no podía decir, pero nunca he dicho algo falso". Y confiesa que mantener esa honestidad fue más sencillo dentro de un partido que desde un diario: "Probablemente porque estaba en un partido un poco can pixa; en uno más estructurado habría tenido problemas mayores".

Fue un "honor", reitera, ser diputada del Parlament, la primera de su familia en lograrlo. Su padre, convergente, no compartía la ilusión, pero ella siempre mantuvo la esperanza de que alguna vez le votara —aún hoy no lo sabe—. La política le pasó factura personal: perdió amistades y algunos vínculos familiares, aunque unos pocos se recompusieron tras dejar el escaño. "Nunca he retirado la palabra a alguien por pensar distinto, pero hay gente que sí me la retiró a mí". Incluso llega a lamentar que se le vetara la entrada a según que eventos por ser diputada de Cs.

Guarda buen recuerdo de compañeros en activo, incluso de aquellos cuyas ideas llegó a combatir. Recuerda con especial cariño al actual president del Parlament, Josep Rull, a quien conoció décadas atrás como redactora, en la época de Convergència. Destaca un principio que comparte con él: "La calidad de las ideas es inseparable de la calidad humana", algo que, a su juicio, también explica parte del declive de su exformación. "La crisis de Ciudadanos tiene que ver con déficits humanos importantes en sus liderazgos". Ahora sería más exigente antes de afiliarse a unas siglas. "Más que la calidad de las ideas, me fijaría en la calidad humana. No volvería a entrar en un equipo del que no tengo referencias previas", sentencia.