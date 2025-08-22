Aliança Catalana ficha de jefe de prensa a un periodista histórico de TV3

Aliança Catalana trata de reforzarse con la vista puesta en el próximo ciclo electoral en Catalunya. Para ello, el partido de Sílvia Orriols ha fichado un nuevo jefe de prensa. Se trata del periodista Eduard Berraondo, un histórico de TV3. Su incorporación ha sido anunciada por la propia formación en el primer capítulo del nuevo pódcast que ha puesto en marcha para difundir su proyecto.

Berraondo tiene una larga trayectoria mediática a sus espaldas. Tras graduarse en ciencias de la información en la Universitat Autònoma de Barcelona, fue el primer jefe de deportes de Catalunya Ràdio en 1983 y, un año después, se convirtió en el primer presentador de deportes del telenoticias de TV3, canal en el que también ejerció de director de deportes de los informativos o condujo programas como 'Gol a gol', 'Tot l'esport' o 'Temps de neu'.

En 1998 trabajó también en TVE y dirigió y presentó programas como 'Estadio 2' o 'Gol Nord'. Posteriormente, fue director de La tarda de COPE, pasó por Onda Cero y estuvo en la sala de máquinas de Canal Català hasta 2008, año en que, a propuesta de CiU, fue nombrado consejero de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Su último cometido en medios de comunicación fue como presentador del programa 'L'illa Robinson' en el canal de 'El Punt Avui'.

A partir de ahí, dio el salto a la comunicación corporativa y ejerció de jefe de prensa de la ANC durante el mandato de Elisenda Paluzie entre 2020 y 2022, año en que se jubiló. No obstante, él mismo explica en el pódcast que se resiste a retirarse. "El reto que me propone Aliança Catalana es un orgullo", asegura, además de alabar "la capacidad" de Orriols de "reflejar la auténtica problemática del país y decirlo sin pelos en la lengua".

El veterano periodista anticipa una parte de la que será la estrategia comunicativa del partido aprovechando los vínculos que ha tejido en el ámbito periodístico durante décadas. "La mayoría de los directivos de medios subvencionados son compañeros de promoción o amigos míos. Intentaré romper la barrer que hay entre Aliança y los medios", anticipa.