El Parlament de Catalunya celebrará su milenario en 2027

El Parlament celebrará su milenario en el año 2027. Así lo ha anunciado el presidente de la institución, Josep Rull, durante un discurso en la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) en Prada de Conflent. Aunque el programa de actos no está cerrado y la propuesta se formalizará en septiembre, la Mesa está trabajando ya en él y se nombrará a un comisionado para que se encargue de su diseño. La celebración de este milenario relevará a la de Montserrat, que se conmemora este 2025. La abadía ha sido blanco de críticas por parte de los independentistas por haber acogido la visita del Rey Felipe VI en el mes de junio mientras aún no se ha aplicado la amnistía a dirigentes como Carles Puigdemont.

Rull ha anticipado esa celebración que prepara el Parlament, precisamente, durante la entrega del premio a la institución religiosa, a la que el presidente de la cámara ha dedicado una glosa. El dirigente, que es uno de los líderes del 'procés' amnistiados, ha reconocido su "incomodidad" con el papel desempeñado Montserrat abriendo sus puertas al monarca, jornada en la que se produjeron también cargas policiales contra los manifestantes que protestaron y que obligaron al Rey a acceder a la basílica por los jardines en lugar de por la puerta principal. Sin embargo, ha defendido que hay que tener en cuenta la abadía "en toda su dimensión" a lo largo de mil años en los que ha reconocido que tiene "claroscuros", cosa que no borra, a su juicio, que sea un "estandarte de la identidad nacional de Catalunya" y un "baluarte en defensa de la lengua y la cultura catalana" en tiempos de la dictadura franquista.

Eso teje, ha añadido, un hilo conductor con lo que representa también el Parlament. "No soy el presidente de un parlamento autonómico, sino de una nación. Y sobre nuestras espaldas hay mil años de historia", ha reivindicado. Lo que se conmemorará en 2027, en concreto, son los mil años de las asambleas de Paz y Tregua de Dios, un movimiento asambleario impulsado en el siglo XI como respuesta de la Iglesia y de los campesinos a la violencia de los nobles feudales y que se considera, junto con la Corte Condal de Barcelona, el embrión del parlamentarismo catalán. El abad Oliba, fundador de Montserrat, fue también impulsor de ese movimiento cuya primera reunión se celebró en Toluges -que formaba parte de la Catalunya Nord- en el año 1027.

Un "anticatalanismo creciente"

Rull ha subrayado que el Parlament de Catalunya es uno de los más antiguos del mundo. En concreto, ha dicho, el segundo después del de Islandia. "Queremos poner en valor una institución milenaria de una potencia extraordinaria", ha defendido. A la espera de que el programa de celebración tome forma, ha avanzado que más allá de esa larga trayectoria de la cámara se recordará también el discurso del músico Pau Casals ante Naciones Unidas en 1971 cuando se le entregó la medalla de la paz, una alocución aún en plena dictadura franquista en la que hizo referencia a que la nación catalana es la "más grande del mundo".

El president del Parlament también ha anticipado que la contribución que hará el Parlament a la conmemoración de los 50 años de la muerte de Franco será la reedición del libro de Benet Jornet para dar cuenta de "la represión y el genocidio de la lengua y la cultura catalana" que se impulsó durante la dictadura. Según Rull, Catalunya continúa sufriendo una "emergencia política" ante un "anticatalanismo creciente", por lo que ha hecho un llamamiento a reivindicar los derechos colectivos a través de iniciativas como las de la Universitat Catalana d'Estiu. Precisamente Puigdemont participó el lunes en estas jornadas para reivindicar la defensa del catalán como un elemento indispensable en cualquier negociación con el Estado español y apuntar que aún confía en que el Gobierno de Pedro Sánchez logre que se le reconozca el estatus de lengua oficial en la Unión Europea.