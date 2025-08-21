Òmnium llama a los territorios en los que se habla catalán a hacer piña para lograr que sea lengua oficial en Europa

El presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha defendido que los Països Catalans hagan piña para conseguir la oficialidad de la lengua en Europa. Antich, que ha participado en la Universidad Catalana d'Estiu (UCE), se ha hecho eco de las palabras del expresident Carles Puigdemont, que desde Prada de Conflent el pasado martes afirmó que habría que "tener paciencia" para que el catalán alcanzara ese estatus en la UE y confiaba en que el Gobierno de Pedro Sánchez aún estaba a tiempo de conseguirlo. El presidente de la entidad independentista ha argumentado que, más allá de eso, hay que movilizar todos los recursos para resolver "esta anomalía" (en referencia a la oficialidad). A partir de esta premisa, Antich apuesta por "abandonar el regionalismo", recuperar "el proyecto" de Països Catalans y aglutinar todo el dominio lingüístico "en la batalla por los derechos nacionales".

Desde Prada de Conflent, el presidente de Òmnium ha asegurado que, como decía Pierre Vilar, "ha llegado la hora de dejar de pensar en los Països Catalans como concepto para trabajar como proyecto". Xavier Antich ha ligado esta idea con el "diagnóstico" que Joan Fuster hizo del dominio lingüístico en 1982, asegurando que los diferentes territorios que forman los Països Catalans "separados son más débiles, pero juntos pueden ser muy fuertes". Bajo su criterio, cuatro décadas después esta visión sigue siendo del todo "válida" y la entidad está dispuesta a liderarla. No sólo por defender la cultura y la lengua, sino también por "librar todas las batallas que están en marcha, como la de la fiscalidad, la de las infraestructuras, la del marco comunicacional o la de los derechos nacionales".

Trabajar "de manera articulada"

Por eso, Antich ha defendido que "es la hora de abandonar el regionalismo" y reunir todos los territorios del dominio lingüístico para que vayan a la una. "Todas estas batallas en torno a la defensa de la lengua, de la promoción de la cultura, de la cohesión social y de los derechos nacionales, solo tienen posibilidades de éxito si se plantean en el marco de los Països Catalans", ha insistido. En este sentido, ha reivindicado que Òmnium lleva tiempo trabajando para la defensa de la lengua "de manera articulada" en el marco de la Federació Llull, conjuntamente con Acció Cultural del País Valenciano, la Obra Cultural Balear, Cultura Activa d'Andorra y, también, Òmnium de la Catalunya Nord i l'Alguer.

"Hay que fortalecer los vínculos entre los territorios del dominio lingüístico mucho más allá de lo que se ha hecho en las últimas décadas", ha dicho sostenido. También, ha dicho, para afrontar "las estrategias de divisionismo promovidas, amparadas y organizadas desde España". Es dentro de esta apuesta por la unidad de los Països Catalans que Xavier Antich ha situado, precisamente, la lucha por la oficialidad del catalán en Europa. "También es una de las muchas batallas que seguramente podríamos librar con más garantías de éxito si no se planteara y se abordara solo desde el Principado", ha precisado.

Y en este punto, recordando el discurso de Puigdemont, el presidente de Òmnium ha admitido que habrá que "tener paciencia" para que el catalán alcance el estatus en la Unión Europea. Pero también ha subrayado que es necesario "movilizar todos los dispositivos posibles" para conseguir el reconocimiento. "Que una lengua que es hablada por una comunidad potencial de más de diez millones de personas no tenga el reconocimiento oficial en Europa es una anomalía", ha concluido Antich.