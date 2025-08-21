TRIBUNALES
Ineco y Tragsatec certifican que pagaron 43.978 euros a la novia de Ábalos
El juez Ismael Moreno citó a declarar como testigo a la responsable del proyecto de Tragsatec que declaró que desde la Presidencia de Adif le pidieron que dejase de molestar a la que señalaron como "sobrina del ministro".
Tono Calleja FlórezTono Calleja Flórez
Redactor
(Gijón, 1974). Licenciado en Ciencias de la Información-Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (1992-1997). Comencé mi periplo haciendo prácticas en La Voz de Asturias (Grupo Zeta), para después pasar a la sección de Internacional de El País. Mi primer trabajo fue en El Faro de Melilla, diario en el que llegué a desempeñar la labor de director. En la Región de Murcia me encargué de la sección de Política en La Opinión de Murcia, periódico de la Editorial Prensa Ibérica (EPI). Ya en Madrid fui redactor en El País en la sección de Local hasta pasar a Tribunales en infoLibre.
También trabajé en la misma sección en Vozpópuli y La Razón antes de incorporarme como periodista a EL PERIÓDICO a las áreas de Tribunales e Investigación.
Especialista en Tribunales, Política, Internacional
Escribe desde España
Las empresas públicas Tragsatec e Ineco han certificado que pagaron a Jésica Rodríguez, la novia del exministro José Luis Ábalos, un total de 43.978 euros, según la documentación que ambos organismos han entregado a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y a la que ha tenido acceso esta redacción.
Jésica Rodríguez declaró ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que no iba a trabajar a las empresas públicas en las que estuvo contratada, Ineco y Tragsatec, porque le dieron un ordenador, le dijeron que la llamarían y nunca lo hicieron. Lo que sí hizo fue cobrar de ellas el salario mínimo interprofesional.
En este sentido, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, citó a declarar como testigo a Virginia Barbancho Domínguez, exresponsable técnico del proyecto de Tragsatec al que estaba adscrita Jésica Rodríguez, quien relató que desde la Presidencia de Adif le pidieron que dejase de molestar a la que señalaron como "sobrina del ministro".
En el Senado, Barbancho aseguró en el Senado que detectó "irregularidades" en el trabajo de la expareja del que fuera ministro José Luis Ábalos, pero que recibió indicaciones desde Adif, que era cliente del proyecto, para hacer la "vista gorda".
"Me mandaron callar", proclamó la excargo de Tragsatec durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del caso Koldo, en la que explicó que no tenía la "certeza" de que Jésica Rodríguez no estaba trabajando.
