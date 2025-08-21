TRIBUNALES

Ineco y Tragsatec certifican que pagaron 43.978 euros a la novia de Ábalos

El juez Ismael Moreno citó a declarar como testigo a la responsable del proyecto de Tragsatec que declaró que desde la Presidencia de Adif le pidieron que dejase de molestar a la que señalaron como "sobrina del ministro".

Archivo - La expareja de Ábalos Jésica Rodríguez, a su llegada al Tribunal Supremo, a 27 de febrero de 2025, en Madrid (España).

Archivo - La expareja de Ábalos Jésica Rodríguez, a su llegada al Tribunal Supremo, a 27 de febrero de 2025, en Madrid (España). / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

Tono Calleja Flórez

Tono Calleja Flórez

Las empresas públicas Tragsatec e Ineco han certificado que pagaron a Jésica Rodríguez, la novia del exministro José Luis Ábalos, un total de 43.978 euros, según la documentación que ambos organismos han entregado a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y a la que ha tenido acceso esta redacción.

Jésica Rodríguez declaró ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que no iba a trabajar a las empresas públicas en las que estuvo contratada, Ineco y Tragsatec, porque le dieron un ordenador, le dijeron que la llamarían y nunca lo hicieron. Lo que sí hizo fue cobrar de ellas el salario mínimo interprofesional.

En este sentido, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, citó a declarar como testigo a Virginia Barbancho Domínguez, exresponsable técnico del proyecto de Tragsatec al que estaba adscrita Jésica Rodríguez, quien relató que desde la Presidencia de Adif le pidieron que dejase de molestar a la que señalaron como "sobrina del ministro".

En el Senado, Barbancho aseguró en el Senado que detectó "irregularidades" en el trabajo de la expareja del que fuera ministro José Luis Ábalos, pero que recibió indicaciones desde Adif, que era cliente del proyecto, para hacer la "vista gorda".

"Me mandaron callar", proclamó la excargo de Tragsatec durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del caso Koldo, en la que explicó que no tenía la "certeza" de que Jésica Rodríguez no estaba trabajando.

