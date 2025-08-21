La presidenta de Extremadura elogia a los bomberos enviados por Catalunya: "Han luchado contra este incendio como si se tratara de su propia tierra"

El cruce de reproches entre el Gobierno y el PP sobre la gestión de los incendios añade el drama político a la tragedia, pero en medio de tantas hostilidades también se produce algún resquicio de fraternidad a escala territorial. Catalunya ha sido una de las autonomías que se han activado para enviar medios de apoyo en las labores de extinción del fuego y Extremadura, territorio receptor de esos efectivos, ha querido poner en valor esa ayuda prestada. Su presidenta, María Guardiola, ha agradecido este miércoles públicamente la labor de los bomberos de la Generalitat, de quienes ha elogiado su profesionalidad.

La dirigente popular ha tenido un reconocimiento para todos los equipos que están trabajando para apagar las llamas, tanto los que se han movilizado en Extremadura como los que han sido enviados por otras comunidades. Y ha hecho mención especial a los recursos que ha facilitado la Generalitat gobernada por Salvador Illa. "Han peleado y han luchado contra este incendio como si se tratara de su propia casa y de su propia tierra, y yo creo que de verdad esa generosidad y esa entrega hay que ponerla en valor", ha defendido, además de poner en valor la "coordinación" que se está logrando para acabar con los fuegos.

Catalunya movilizó el lunes a más de medio centenar de bomberos, seis camiones, 14 vehículos ligeros y tres medios aéreos, que incluyen un avión y dos helicópteros, para combatir el incendio de Jarilla. Y el martes el president Illa anunció que habían salido 56 efectivos, 21 dotaciones terrestres de agentes rurales para colaborar en las labores de apoyo a la extinción y atender a la población civil. Dentro de la estrategia del Govern del PSC de tender puentes y recuperar lazos deteriorados durante los años del 'procés' con otras autonomías se incluye el hecho de prestar ayuda ante las emergencias, algo que ya hizo también el Executiu durante la dana que azotó Valencia el pasado mes de noviembre.

Los gobiernos catalán y extremeño están en contacto, según fuentes de la Generalitat, para informar de la evolución de la situación. El equipo de Illa, que agota los últimos días del parón estival, está al corriente del agradecimiento público que ha hecho Guardiola, con quien todavía no se ha reunido el president dentro de su 'tour' autonómico.