TRIBUNALES
La Fiscalía investiga "la ausencia de planes de prevención" de incendios tras "la situación desastrosa" de este verano
El responsable de Medio Ambiente del ministerio público insta a los fiscales de los territorios en los que se han producido los fuegos que "planteen exigir la posible responsabilidad penal" en los municipios que no hayan elaborado las medidas antiincendios
Tono Calleja FlórezTono Calleja Flórez
Redactor
(Gijón, 1974). Licenciado en Ciencias de la Información-Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (1992-1997). Comencé mi periplo haciendo prácticas en La Voz de Asturias (Grupo Zeta), para después pasar a la sección de Internacional de El País. Mi primer trabajo fue en El Faro de Melilla, diario en el que llegué a desempeñar la labor de director. En la Región de Murcia me encargué de la sección de Política en La Opinión de Murcia, periódico de la Editorial Prensa Ibérica (EPI). Ya en Madrid fui redactor en El País en la sección de Local hasta pasar a Tribunales en infoLibre.
También trabajé en la misma sección en Vozpópuli y La Razón antes de incorporarme como periodista a EL PERIÓDICO a las áreas de Tribunales e Investigación.
Especialista en Tribunales, Política, Internacional
Escribe desde España
La Fiscalía de Medio Ambiente ha instado a los fiscales de los territorios en los que se han producido incendios a que comprueben la existencia de los planes de prevención de incendios ante la "desastrosa situación" que se está viviendo este verano, según especifica un escrito de 18 de agosto, al que ha tenido acceso esta redacción.
El fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, ha tomado esta decisión al considerar "evidente", que "la situación que en este momento (agosto 2025) estamos sufriendo es debida a la ausencia o, en su caso, la aplicación improcedente de los planes de prevención de incendios. De lo contrario no se explica lo que está pasando", lamenta.
En concreto, se ha reclamado a los fiscales especialistas en medio ambiente "a estudiar los casos de incendios producidos [...]. Es decir, incendios en lugares con ausencia de planes de prevención, por falta de iniciativa por parte de la administración competente, con el objetivo de determinar si la ausencia de planes hubiera incidido negativamente en la producción del incendio", completa el escrito firmado por Vercher, que recuerda que las Comunidades Autónomas también deben elaborar estos planes.
"Responsabilidad penal"
Además, el documento recuerda a los fiscales que la existencia de los citados planes es "insoslayable", por lo que de "no haberlos elaborado procederá que se planteen exigir la posible responsabilidad penal, del tipo que sea, de aquellos que, teniendo la obligación de elaborar los mismos, no hayan procedido a llevar a cabo su obligación".
En el caso de que "la situación examinada no sea determinante de ningún delito", completa Vercher, los fiscales deberán decidir si procede determinar la responsabilidad "de la administración sancionadora, a los efectos legales que procediera".
Ya en 2024, prosigue el documento, la Fiscalía impulsó sus actuación contra los incendios "ante la situación de sequía recurrente, así como las previsibles altas temperaturas y la mala limpieza de los montes".
Suscríbete para seguir leyendo
- Carme Forcadell: 'Sabíamos que pagaríamos algún precio, pero no que sería tan caro
- Todo listo en la Academia General del Aire para recibir a Leonor
- La Audiencia Nacional considera 'una grave amenaza para la seguridad' al líder musulmán que fue símbolo de 'la represión política' de España para los nacionalistas
- El Gobierno se declara 'indignado' por la nueva imputación del juez Peinado a Begoña Gómez: 'El tiempo hará justicia
- El fiscal que investiga el blanqueo de un oligarca ruso en la Costa Brava: 'Quien controla todo es Vladímir Artyakov
- El Gobierno reprocha al PP que pida efectivos mientras Mañueco no utilizaba todos los recursos del Estado
- El Gobierno se prepara para aprobar en septiembre la quita de la deuda de Cataluña, extensible a todas las autonomías
- El juez Peinado y su rocambolesca persecución de Cristina Álvarez, la colaboradora de la esposa de Sánchez