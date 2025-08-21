Extremadura garantiza el cobro de la PAC a los agricultores afectados por los incendios

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha mandado este miércoles un mensaje de tranquilidad a los agricultores y ganaderos afectados por los incendios en Extremadura. "Todos van a cobrar la PAC porque es una causa de fuerza mayor", ha afirmado desde Almendralejo. Su departamento está a la espera de la declaración de zona catastrófica y respecto a la petición de las organizaciones agrarias de lanzar una línea de ayudas directas, responde que será necesario esperar a que el fuego termine para evaluar con precisión los daños ocasionados.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, en rueda de prensa. / CEDIDA

Morán, que ha reiterado la preocupación del Ejecutivo autonómico "desde el primer momento y por todos los incendios", ha desmentido los rumores que apuntan a posibles trabas para el cobro de ayudas europeas. En declaraciones a los medios recogidas por Efe, la consejera ha señaldo que el director general de la PAC iniciará esta semana un recorrido por los municipios afectados, con el fin de reunirse con alcaldes, agricultores y ganaderos. El primero de esos encuentros será este mismo miércoles en Alburquerque, tras el incendio que afectó a la Sierra de San Pedro.

Ayudas tras la extinción

"El objetivo es contarles esto, que no tendrán ningún problema y cómo vamos a actuar", ha indicado. Como precedente, Morán se ha referido a los agricultores de Campo Lugar tras el incendio sufrido en la zona en el mes de junio, un procedimiento que se repetirá en todos los municipios afectados, incluidos los del incendio de Jarilla, una vez que hayan concluido las labores de extinción.

Carlos Gil

Además, la Junta de Extremadura está pendiente de la declaración de zona catastrófica anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las medidas que puedan derivarse de ella. "Habrá que ver efectivamente qué acciones y a qué medidas lleva", ha indicado. Esta consideración prevé ayudas específicas para los afectados por catástrofes y se efectúa por acuerdo del Consejo de Ministros, según avanzó Sánchez en este caso el próximo martes 26 de agosto.

Zona catastrófica

El primer paso es la delimitación del área afectada, donde pueden establecerse medidas en favor de particulares, empresas y administraciones locales por daños en viviendas, enseres particulares, empresas, infraestructuras municipales, redes viarias, producciones agrícolas y ganaderas o redes viarias. Pueden ser ayudas públicas directas, aperturas de líneas de crédito con condiciones preferentes, beneficios fiscales y laborales o moratorias en los pagos.