TRIBUNALES

El CGPJ analiza nuevas quejas contra Peinado y la jueza de la DANA

Un portavoz especifica que se trata "simplemente de comprobar si hay materia disciplinaria o si lo que procede es el archivo por no haber infracción"

El juez Juan Carlos Peinado en los alrededores de los juzgados de Plaza Castilla.

El juez Juan Carlos Peinado en los alrededores de los juzgados de Plaza Castilla. / José Luis Roca

Tono Calleja Flórez

Tono Calleja Flórez

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, ha abierto diligencias informativas para estudiar sendas quejas contra los jueces Juan Carlos Peinado, que entre otras causas investiga el caso Begoña Gómez, y Nuria Ruiz Tobarra, la instructora de la investigación de la DANA de Valencia.

Preguntado un portavoz del Poder Judicial sobre estos casos, este explica que se trata "simplemente de comprobar si hay materia disciplinaria o si lo que procede es el archivo por no haber infracción o por ser los hechos cuestión jurisdiccional (que no es competencia del CGPJ)". Por eso, "solo si se determina que hay materia disciplinaria se abriría un expediente y sería entonces cuando podría hablarse de investigación", especifica el citado portavoz.

Un supuesto error de Peinado

En concreto, en el caso de Peinado, la denuncia se debe a la queja presentada por el diputado del PSOE en el Congreso Guillermo Hita por un supuesto error del magistrado madrileño en una causa contra el gerente de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) de Madrid, tal y como ha adelantado la Cadena Ser.

Sobre la jueza que investiga la DANA, la denuncia se debe a la supuesta intromisión de su marido, el también juez Jorge Martínez Ribera, por asistirla en el caso, según adelanta OKDiario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Carme Forcadell: 'Sabíamos que pagaríamos algún precio, pero no que sería tan caro
  2. Todo listo en la Academia General del Aire para recibir a Leonor
  3. La Audiencia Nacional considera 'una grave amenaza para la seguridad' al líder musulmán que fue símbolo de 'la represión política' de España para los nacionalistas
  4. El juez Peinado acelera para procesar a Begoña Gómez y su asistenta tras sus declaraciones en septiembre
  5. El Gobierno se declara 'indignado' por la nueva imputación del juez Peinado a Begoña Gómez: 'El tiempo hará justicia
  6. El fiscal que investiga el blanqueo de un oligarca ruso en la Costa Brava: 'Quien controla todo es Vladímir Artyakov
  7. El Gobierno reprocha al PP que pida efectivos mientras Mañueco no utilizaba todos los recursos del Estado
  8. El Gobierno se prepara para aprobar en septiembre la quita de la deuda de Cataluña, extensible a todas las autonomías

El PP ve a la directora de Protección Civil como una “pirómana más”: Se dedica a “insultar a los gobiernos autonómicos”

El PP ve a la directora de Protección Civil como una “pirómana más”: Se dedica a “insultar a los gobiernos autonómicos”

El CGPJ analiza nuevas quejas contra Peinado y la jueza de la DANA

El CGPJ analiza nuevas quejas contra Peinado y la jueza de la DANA

El Gobierno acusa al PP y Vox de situarse fuera de la Constitución con el nuevo veto a un acto islámico en Murcia

El Gobierno acusa al PP y Vox de situarse fuera de la Constitución con el nuevo veto a un acto islámico en Murcia

La presidenta de Extremadura elogia a los bomberos enviados por Catalunya: "Han luchado contra este incendio como si se tratara de su propia tierra"

La presidenta de Extremadura elogia a los bomberos enviados por Catalunya: "Han luchado contra este incendio como si se tratara de su propia tierra"

Niños de diez años, solos en una patera rumbo a Formentera

Niños de diez años, solos en una patera rumbo a Formentera

Sánchez no quiere barcos por La Mareta

Sánchez no quiere barcos por La Mareta

El Parlamento navarro reclama a la Audiencia Nacional informes de la UCO para su investigación del caso Cerdán

El Parlamento navarro reclama a la Audiencia Nacional informes de la UCO para su investigación del caso Cerdán

Marlaska acusa al PP de practicar una "política de tierra arrasada" con la "tragedia"

Marlaska acusa al PP de practicar una "política de tierra arrasada" con la "tragedia"