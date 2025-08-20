Sánchez evita comprometerse a acelerar el traslado de los menores migrantes asilados

Tono afable, correcto e institucional, pero poco compromiso. El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, interrumpió este lunes sus vacaciones en Lanzarote para -como ha hecho en años anteriores- reunirse con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en el Cabildo insular para tratar temas de actualidad y repasar el cumplimiento de la agenda canaria. Sobre la mesa había varias cuestiones a tratar y aunque el encuentro se extendió durante una hora y media, el resultado no convenció al líder del Ejecutivo canario. Sobre todo lo que tiene que ver con el reparto de menores migrantes solicitantes de asilo, una exigencia del Tribunal Supremo que ya se está cumpliendo, aunque a cuentagotas, y sobre la que pesan fuertes reproches por parte de ambas administraciones. El líder canario solicitó celeridad y agilidad en los traslados a la Península y se dio contra un muro. «No hay ningún plan, la improvisación sigue igual y así se lo transmití al presidente, pero él no me dijo que fuera a cambiar nada», explicó Clavijo tras el encuentro.

Ya hace casi cinco meses desde que el Tribunal Supremo instó al Gobierno a asumir la atención de más de 1.000 menores migrantes solicitantes de protección internacional alojados en Canarias. Los traslados empezaron la semana pasada a trompicones, salieron diez menores a principios de semana y otros cinco niños viajaron el sábado. Sin embargo, el ritmo -el Gobierno central prometió al principio del proceso que se producirían dos derivaciones semanales de 15 a 20 menores- es tan lento que el Ejecutivo canario alerta de que el proceso podría alargarse hasta un año. «En lo que va de año han entrado más menores solicitantes de asilo de los que han salido», apuntó Clavijo, quien advirtió de que la situación de «hacinamiento» que denuncia el Supremo puede agravarse a final de año si el ritmo continúa como hasta ahora.

El presidente canario insistió en la necesidad de acelerar las derivaciones a la Península, recordando que existen plazas disponibles en entidades sociales que aún no se han activado. Clavijo incluso aprovechó el encuentro con Sánchez para trasladarle un listado de organizaciones con recursos disponibles con las que el Gobierno canario ya ha contactado. La pelota ahora está en el tejado del Gobierno central. «Nosotros hemos hecho nuestra parte. Le toca ahora a él mover ficha», señaló el líder canario. Desde Canarias entienden que se trata de un proceso complicado y coinciden con Madrid en priorizar el interés superior del menor, pero insisten en que si el Ejecutivo autonómico ha podido dar respuesta a más de 5.000 niños en un tiempo récord, también puede hacerlo el Estado, que cuenta con una mayor capacidad de acción.

Atender la agenda

No es la primera vez que el presidente sale de La Mareta, su residencia de vacaciones, para atender asuntos de agenda política. Ya lo hizo el pasado fin de semana para afrontar también la ola de incendios que arrasa grandes extensiones del norte y noroeste peninsular: Ourense, Castilla y León, Extremadura y otras zonas padecen decenas de focos activos y decenas de miles de hectáreas afectadas. Sin embargo, desde Moncloa no quisieron posponer la cita con Clavijo. Atender la emergencia es clave, pero para el PSOE también lo es asegurar el apoyo de Coalición Canaria y de la diputada Cristina Valido para aprobar los presupuestos estatales tras dos años de prórrogas. Eso sí, en Lanzarote Sánchez prefirió no atender a los medios y fue el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el que respondió las preguntas y resumió lo ocurrido tras el encuentro con Clavijo.

El ministro canario se escuda en los trámites administrativos para justificar la lentitud de las derivaciones

Torres se centró, como no podía ser de otra forma, en lo conseguido hasta el momento en relación a los menores migrantes no acompañados. Y calificó de histórica la modificación de la ley de extranjería, en concreto de su artículo 35, que permite por primera vez derivar a los menores solicitantes de asilo desde Canarias al resto del territorio estatal en situaciones de contingencia migratoria. Subrayó el «ambiente cordial» de la reunión y reivindicó que el Ejecutivo central está cumpliendo con la agenda canaria a pesar de la ausencia de nuevos presupuestos. Insistió en que el Gobierno ya ha empezado a cumplir con los autos del Supremo activando los traslados de los menores solicitantes de asilo a la Península y recordó que en los últimos días ya se han producido varias derivaciones. Además, aclaró que esta semana se producirían dos nuevas salidas.

«Ya han comenzado»

Para justificar el ritmo de los traslados, Torres se apoyó en un largo listado de tareas a completar antes de emprender cada viaje. «Hay un protocolo establecido. Los niños tienen que ser escuchados, ir acompañados de adultos, firmar un consentimiento, etcétera». El ministro admitió que el ritmo podría ser mayor, pero insistió en que «las derivaciones ya han comenzado y van a aumentar en breve».

El dirigente socialista también quiso poner en valor la cooperación institucional y aprovechó para criticar a aquellos gobiernos autonómicos que están poniendo trabas al reparto. Mencionó expresamente el caso de Pozuelo de Alarcón, en la Comunidad de Madrid, donde se frenó la llegada de menores migrantes solicitantes de asilo con requerimientos administrativos que, según Torres, dificultan la aplicación de una ley que ya está en vigor. Lo que llevó al Estado a sacar la opción de Madrid del reparto de menores con protección. «Cuando se trató de acoger a menores ucranianos no se levantaron obstáculos, pero con los africanos sí hemos visto pancartas y muros», denunció, apelando a la solidaridad y a que no se utilice a estos niños en la confrontación política.

En este sentido, reclamó una «reflexión» al Partido Popular, al que acusó de poner «palos en las ruedas» en la gestión de un problema que afecta al conjunto del Estado y no solo a Canarias. Recordó que a final de mes está prevista una nueva Conferencia Sectorial de Migraciones y pidió a los gobiernos autonómicos de signo conservador que acudan esta vez a la cita, a diferencia de lo que ocurrió en la última convocatoria.

A su juicio, lo fundamental es mantener la unidad y la lealtad institucional frente a quienes alimentan discursos xenófobos. «Se trata de niños que merecen la mejor acogida posible, no pancartas que los rechacen», concluyó.