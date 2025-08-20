Margarita Robles, desde Huesca: "La preparación contra los incendios se hace todo el año, si no, es demasiado tarde"

Después de casi diez días de lucha contra los incendios que asolan el oeste peninsular y en medio de la polémica sobre los medios disponibles entre el Gobierno de España y los gobiernos autonómicos presididos por el PP, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha hecho un llamamiento desde Jaca para que las comunidades autónomas se preparen "durante todo el año" para hacer frente a estos fuegos de sexta generación.

La titular de la cartera de Defensa ha roto una lanza por la labor de la Unidad Militar de Emergencias y le ha recordado al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que "no todo vale en política" y que tanto los Ejércitos como la propia UME han estado "atacando el fuego" desde el pasado día 12 de agosto. Así lo ha dicho en su visita al Regimiento de Infantería 'Galicia' de Cazadores de Montaña de Jaca, a quienes ha condecorado por su trabajo frente a la dana durante 90 días en distintas localidades valencianas afectadas.

Ante las preguntas de los periodistas y pese a comentar que no quería "entrar en polémicas", Robles ha recalcado que "la preparación contra los incendios se tiene que hacer todo el año, también en enero, en febrero y en marzo, porque si no, se llega tarde" en medio de la discusión entre los gobiernos regionales del PP y el Gobierno central sobre si se han dispuesto todos los medios necesarios para hacer frente a las llamas. Ese es precisamente el caso de Aragón, donde el operativo antiincendios del Gobierno de Aragón trabaja los doce meses del año. Y en este año, la comunidad está un 38% por debajo de la media de siniestros y un 90% por debajo de la superficie forestal media calcinada en Aragón.

"Atacar directamente al fuego solo lo pueden hacer los que están preparados. El Ejército ha estado preparado desde el primer momento y sigue estando. Quizá sería bueno que la preparación para los incendios se hiciera todo el año, en enero, febrero y marzo, porque si no, es demasiado tarde. Le puedo garantizar que la UME, y los Ejércitos, están siempre preparados", ha defendido Robles, recalcando también la importancia de la formación de los profesionales, después de que se haya hecho público que la Junta de Castilla y León estaba buscando contratar a bomberos sin experiencia previa.

Respecto a la disposición de medios para hacer frente a los incendios que han calcinado ya más de 300.000 hectáreas en España este mes, Robles ha incidido en que hay que aportar los medios que pueden dar soluciones. "No vamos a entrar en debate ni en crítica. No se trata de pedir medios en abstracto sin saber si van a poder ser utilizados, sino de pedir los medios que hacen falta", ha incidido. Y ha asegurado que desde el día 12 "todos los medios han estado a la disposición de atacar los incendios y ayudar a las poblaciones".

Con todo, ha recordado que esta es una situación insólita "en los últimos 20 años en España". "Por la virulencia del fuego, los vientos, el humo… Son incendios de sexta generación y lo terrible es que en muchas ocasiones no se podía actuar por aire. No ha sido un tema de falta de medios, que medios había, sino que se tenían que quedar en tierra por las malas condiciones del tiempo", ha dicho la ministra, que ha mostrado su esperanza en que el cambio del tiempo, con menos viento y la llegada de las lluvias, ayude a amainar las llamas en los distintos fuegos.

La importancia de la preparación

Robles ha recalcado en varias ocasiones que "lo más importante es que la prevención de los incendios hay que prepararla todo el año, no puede ser cuando el incendio ya está en marcha", en una visión coincidente con la actuación que se está desarrollando desde el Ejecutivo aragonés, con las brigadas contratadas todo el año.

A raíz de la publicación hoy en EL PAÍS en la que se afirma que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco no había activado todos los medios que tenía disponibles, la ministra ha insistido en que "el señor Mañueco sabe que desde el primer día la UME y los Ejércitos han estado trabajando". "En política no vale todo. Sería más justo agradecer el trabajo de la UME", ha zanjado la ministra, que ha agradecido la labor de todos los militares de la UME de los Ejércitos, "que han estado trabajando, aún con heridas y quemaduras por el fuego".

Por último, ha señalado que los Ejércitos estarán disponibles para la reconstrucción de todas las zonas afectadas una vez se consiga extinguir todos los incendios.