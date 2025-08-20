El investigado por el incendio del puente Real de Badajoz dice que tiró una colilla, pero que no tenía intención de provocar un fuego

Volvía del Hospital Universitario, cruzó la calle para dirigirse a la parada de autobús y bajó al lateral del puente Real para orinar. Allí se fumó un cigarro y tiró la colilla encendida, pero nunca con intención de provocar un incendio. Ni siquiera se percató de que pudiera haber prendido ni vio humo. Después, continúo su camino hacia la parada de bus de la avenida de Elvas que está pasando el McDonald’s, donde fue detenido por la Policía Local.

Es el relato de los hechos que el presunto autor del incendio del pasado lunes junto al tanatorio del puente Real ha contado este miércoles en su comparecencia ante el juez, que, tras escucharlo, ha decretado su ingreso en prisión provisional y sin fianza. Se le investiga por un delito de incendio con riesgo para la vida de las personas. En su declaración, ha insistido en que solo vio el fuego desde lejos, poco antes de ser arrestado.

Según su abogado, Carlos Espada, hay una testigo que podría corroborar su versión, ya que estuvo esperando en la parada del autobús junto a ella, pero que se marchó. Ahora está tratando de localizarla, pues el imputado solo la conoce de vista. También recabará las grabaciones de las cámaras de seguridad y el testimonio de las personas que lo vieron antes de los hechos en el Hospital Universitario, donde estuvo «cargando el móvil», para reforzar su relato. Además, aún están pendientes los informes de la Policía Nacional y los bomberos sobre el origen del incendio junto al puente Real.

En su declaración ante el juez, el investigado ha negado «rotundamente» cualquier implicación en los incendios de este verano en el perímetro de la ciudad. «Él está tranquilo dentro de lo que cabe, porque está muy seguro de lo que dice y tiene coartada», afirma su abogado, quien no obstante reconoce que se siente «agobiado» por la manera en la que se han desarrollado los acontecimientos, que la defensa entiende que, en todo caso, serían constitutivos de un delito de incendio por «imprudencia», con un reproche penal más laxo.

Espada considera que la decisión de enviar a su representado, sin antecedentes por este tipo de delitos, a prisión obedece a la «alarma social» que se ha generado tras los sucesivos fuegos que se han registrado en Badajoz este verano y la «psicosis nacional» que hay a causa de los incendios que asolan gran parte del país. «Quizás estén pagando justos por pecadores», ha defendido.