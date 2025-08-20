Firmado el convenio con Tragsa para mejorar las condiciones laborales y salariales de los bomberos forestales en España

Los bomberos de España tendrán mejores condiciones laborales y salariales. Tal y como adelantó ayer la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, se acaba de publicar en el BOE el nuevo convenio con TRAGSA, la empresa pública que ejecuta proyectos de desarrollo rural, conservación del medio ambiente y actuaciones de emergencia.

Esta actualización del convenio, acorde a la Ley Básica de Bomberos Forestales aprobada por el Gobierno, mejora considerablemente las condiciones laborales y salariales de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), que ha sido negociado con los interlocutores sociales.

Asimismo dispone un incremento de las remuneraciones, tanto de salario base como de horas extraordinarias. También establece la permanencia de técnicos BRIF para trabajar en labores preventivas durante el invierno.

Nuevo turno

El nuevo convenio amplía y detalla la organización de jornadas, turnos, descansos, disponibilidad y horas extras para los BRIF estableciendo, por ejemplo, un nuevo turno de organización del trabajo más estructurado, con descansos pautados, así como una regulación más detallada de la compensación de horas extraordinarias.

El nuevo convenio introduce cómo se regula la movilización de estos agentes en el caso de vendavales, nevadas, inundaciones, búsquedas de desaparecidos, etc, una novedad que hasta ahora no estaba contemplada en el convenio vigente.

Dicho convenio entra en vigor durante el mes de agosto en el que España está sufriendo la peor ola de incendios registrada en el país desde que hay registros. El fuego ha quemado ya una superficie récord en España (cuyos datos defiitivos serán publicados en los próximos días).

Las regiones de Extremadura, Galicia y Castilla y León siguen sufriendo fuegos que amenazan enclaves como el Valle del Jerte o la sierra de O Courel. El balance, por el momento, es de 21 incendios activos, 33.750 desalojados y 33 detenidos.