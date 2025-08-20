FUEGOS ESPAÑA
Firmado el convenio con Tragsa para mejorar las condiciones laborales y salariales de los bomberos forestales en España
Dispone un incremento en las remuneraciones y una nueva organización de turnos
Directo: Última hora de los incendios en España
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
Los bomberos de España tendrán mejores condiciones laborales y salariales. Tal y como adelantó ayer la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, se acaba de publicar en el BOE el nuevo convenio con TRAGSA, la empresa pública que ejecuta proyectos de desarrollo rural, conservación del medio ambiente y actuaciones de emergencia.
Esta actualización del convenio, acorde a la Ley Básica de Bomberos Forestales aprobada por el Gobierno, mejora considerablemente las condiciones laborales y salariales de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), que ha sido negociado con los interlocutores sociales.
Asimismo dispone un incremento de las remuneraciones, tanto de salario base como de horas extraordinarias. También establece la permanencia de técnicos BRIF para trabajar en labores preventivas durante el invierno.
Nuevo turno
El nuevo convenio amplía y detalla la organización de jornadas, turnos, descansos, disponibilidad y horas extras para los BRIF estableciendo, por ejemplo, un nuevo turno de organización del trabajo más estructurado, con descansos pautados, así como una regulación más detallada de la compensación de horas extraordinarias.
El nuevo convenio introduce cómo se regula la movilización de estos agentes en el caso de vendavales, nevadas, inundaciones, búsquedas de desaparecidos, etc, una novedad que hasta ahora no estaba contemplada en el convenio vigente.
Dicho convenio entra en vigor durante el mes de agosto en el que España está sufriendo la peor ola de incendios registrada en el país desde que hay registros. El fuego ha quemado ya una superficie récord en España (cuyos datos defiitivos serán publicados en los próximos días).
Las regiones de Extremadura, Galicia y Castilla y León siguen sufriendo fuegos que amenazan enclaves como el Valle del Jerte o la sierra de O Courel. El balance, por el momento, es de 21 incendios activos, 33.750 desalojados y 33 detenidos.
- El Gobierno se declara 'indignado' por la nueva imputación del juez Peinado a Begoña Gómez: 'El tiempo hará justicia
- El fiscal que investiga el blanqueo de un oligarca ruso en la Costa Brava: 'Quien controla todo es Vladímir Artyakov
- Los audios de un guardia que pidió ayuda a Koldo para conseguir el traslado a una embajada: 'Lo que te mando tú lo repartes como quieras, la mayor parte para ti
- La declaración del hijo del oligarca ruso acusado de blanquear en la Costa Brava: 'Yo no sé a qué se dedica mi padre
- El Gobierno se prepara para aprobar en septiembre la quita de la deuda de Cataluña, extensible a todas las autonomías
- Montoro fue alertado por su jefe de gabinete de una investigación en Palma sobre el PP
- ¿Quién es el responsable de apagar los incendios? Los distintos modelos que tienen las CCAA
- El juez Peinado y su rocambolesca persecución de Cristina Álvarez, la colaboradora de la esposa de Sánchez