Carme Forcadell: "Sabíamos que pagaríamos algún precio, pero no que sería tan caro"

Fue y será siempre una de las principales caras del 'procés'. También uno de los líderes independentistas que, con tres años y tres meses de cárcel, se llevó un castigo mayor. Carme Forcadell (Xerta, 1955) está jubilada y vive entre Sabadell y su pueblo natal del Baix Ebre al que acude a menudo a visitar a su madre y a su hermano. Ya lleva un tiempo alejada de la primera línea de fuego pero, en su cita con EL PERIÓDICO, deja claro desde el primer minuto que no ha dejado de hacer política. Ni un instante, aunque los focos ya hace un tiempo que no la apunten a ella.

"La política no solo se hace desde el Govern o el Parlament. El hecho de dirigirte a una persona en catalán o en castellano ya estás haciendo política. No te das cuenta, pero también en ese momento la estás haciendo", dispara. "En estos momentos, defender la lengua es defender la independencia", remacha. Ella no se aburre. Preside la asociación feminista Nativitat Yarza, la asociación Amics de la Casa Macià y está en la ejecutiva de Plataforma per la Llengua.

"Tutéame", reclama de primeras. Bajo la sombra de los árboles del Cafè dels Jardinets de Sabadell, el calor aprieta menos y pide una agua con gas. Mientras la grabadora está en marcha, no dará ni un sorbo. Ha perdido el foco mediático, pero no el ímpetu que la llevó a liderar la ANC cuando era la entidad política más influyente de Catalunya. Una entidad que organizaba manifestaciones multitudinarias y que presionaba al propio president Artur Mas para que no se echara atrás con la consulta del 9-N. "President, posi les urnes", llegó a espetarle en la Diada de 2014. Sonríe al recordarlo: "Es la frase que más me ha perseguido. Piensa que en aquel momento la Asemblea tenía mucho poder de convocatoria y lo que yo hacía, sencillamente, era representarla". "Ahora no tiene esa fuerza", se lamenta. Con el president Mas, años después, aún recuerdan ese episodio. Sin rencores, al menos por parte de Forcadell.

Retrato a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell (ERC) / Zowy Voeten

La también expresidenta del Parlament no echa de menos el protagonismo. Asegura que aquel tiempo de vértigo, simplemente, pasó. Asume la frustración que generó el 'procés' a una parte del independentismo, pero no las descalificaciones que ha tenido que sufrir alguna vez. "Se tuvo la sensación que la independencia estaba a tocar. Después se vio que no era así. Entiendo que haya quienes estén enfadados, lo que no entiendo es el insulto personal". Eso sí, casi siempre los malos modos son en las redes o alguna que otra manifestación, pero nunca en el trato de tú a tú por la calle. "En Twitter supongo que me dejan verde, pero las respuestas [a los tuits] no las miro porque quiero vivir muchos años, sabes?". Su divisa es que las redes son como la cárcel, no es un "mundo real" sino "paralelo".

Sale de ella misma mencionar la cárcel por primera vez en la conversación. No rehúye ese periodo de su vida, que le hizo pasar por Alcalá-Meco, Puig de les Basses, Mas d'Enric y finalmente Wad-Ras. Cuando lo rememora, lo primero que le viene a la mente son "las chicas que estaban en la cárcel porque no habían tenido otra opción". No todas, dice, pero si unas cuantas. "Les ha fallado la sociedad, les ha fallado la familia y les ha fallado todo. Había una que contaba que ella de pequeña iba a robar con su madre y que no sabía hacer nada más", recuerda. Aún habla con algunas reclusas y con algunos funcionarios. Su impresión es que la reinserción sigue fallando: "Sales de allí sin trabajo ni un sitio a donde ir y acabas en el mismo ambiente que te ha llevado a la cárcel. Por eso hay tanta gente que entra y sale durante toda su vida".

Ella entró por orden del Tribunal Supremo el 23 de marzo de 2018, acusada de rebelión por el referéndum del 1-O. ¿Se arrepiente de algo? En absoluto. Su argumento es su misión fue defender que en el Parlament "se podía hablar absolutamente de todo" aunque esto supusiera saltarse la ley. "Tenía asumido que estaba desobedeciendo la Constitución Española. Lo sabía. Era clarísimo". Eso sí, nunca imaginó que las consecuencias de aquello fueran las que acabarían siendo. Tres años y tres meses de cárcel. "Sabíamos que no sería fácil, que algún precio tendríamos que pagar, puede que no un precio tan caro, pero que no sería fácil", concluye. También recalca que nadie le obligó a nada: "Lo hice porque quise".

Rechazó una oferta para volver

Cuando ERC entró en convulsión hace un año tuvo una oferta para liderar una candidatura y optar a la presidencia del partido. No se lo pensó mucho y la rechazó. Considera que los líderes del 'procés' deben dar paso a otras generaciones. "Sería incoherente volver a la primera línea cuando no conseguí el objetivo por el que me presenté", argumenta. Que sean otros, ahora, los que asuman el reto: "Que venga otra gente y lo pruebe a ver si lo consiguen". Pese a todo, evita reprocharles a Puigdemont y Junqueras que no sigan su camino y se mantengan en el candelero. Su argumento es que los militantes de sus partidos les siguen eligiendo: "Y yo no tengo nada que decir".

Aunque no quiera volver a la primera línea, sigue la actualidad del Parlament y le preocupa el auge de la extrema derecha independentista de la mano de Sílvia Orriols y Aliança Catalana. Tampoco rehúye este asunto. Considera que el error que han cometido los partidos tradicionales fue no evitar que fuera alcaldesa de Ripoll cuando tuvieron la oportunidad. "Si esta señora no hubiera sido alcaldesa posiblemente no habría sido diputada y no hubiera tenido este altavoz en el Parlament", reflexiona. Se ha llegado hasta aquí, considera, porque las izquierdas no han sabido "hablar claro de inmigración y de seguridad".

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell (ERC) en els Jardinets de Sabadell. / Zowy Voeten

Cuando mira al futuro, asume sin reparos que el independentismo está desmovilizado, pero aún confía en que otra "chispa" haga prender de nuevo la mecha. "La gente que votó en el 1-O continúa siendo independentista, lo que pasa es que ahora están enfadados, rabiosos y desilusionados y muchos no han ido a votar", analiza. Por lo tanto, si hay esta chispa, la "gente volverá a salir". Eso sí, para ella hay un requisito claro: "Un proyecto estimulante". Por lo que parece, ahora mismo, no lo ve.