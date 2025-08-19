Pedro Sánchez anuncia que declarará zona catastrófica el área calcinada por el incendio de Jarilla

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado durante su visita al Puesto de Mando Avanzado del incendio forestal de Jarilla, que ya ha arrasado 15.500 hectáreas en un radio de 155 kilómetros de perímetro, que el próximo martes se declarará como zona catastrófica todas las áreas calcinadas en el país. Cabe recordar que, a lo largo de este trágico verano, ya han ardido más de 370.000 hectáreas, principalmente en el flanco oeste de la península.

El día 26 de agosto, el Gobierno procederá a la declaración de zona catastrófica a los territorios afectados por una emergencia de protección civil, en este caso por los incendios. “Demostramos el compromiso del Gobierno de España para afrontar la tarea de la reconstrucción una vez que se extingan los incendios y se conozca el impacto económico en los vecinos de los territorios afectados”, ha indicado Pedro Sánchez al inicio de su comparecencia.

Compromiso con Extremadura

“En la Conferencia de Presidentes acordamos reforzar nuestro sistema de Protección Civil", ha recordado Sánchez, "y gracias a esto, hemos pedido trabajar en todos los lugares en los que ha habido emergencias, así como desplegar efectivos y recursos llegados desde otras partes de Europa. La lealtad institucional y la solidaridad entre territorios es fundamental para nosotros. Desde el primer momento, el sistema de Protección Civil ha estado junto a Extremadura, y seguiremos haciéndolo cuando se extinga en la tarea de la reconstrucción”, ha señalado el presidente.

Pacto de Estado contra la emergencia climática

Además, el presidente del Gobierno ha precisado que, a principios del próximo mes de septiembre, planteará la creación de un Pacto de Estado contra la emergencia climática, algo que ya anunció en su visita a los incendios forestales que asolan León y Ourense el pasado fin de semana.

“La Aemet nos dice que la ola de calor está llegando a su fin. Hemos pasado 16 días conviviendo con ella, y se ha convertido en la más larga desde que tenemos datos (año 1975). Esto quiere decir que, con independencia de cuál sea la causa de los incendios, la emergencia climática se está agravando y tiene mayor impacto. Necesitamos la unidad constitucional y la consistencia de las políticas que se ponen en marcha para preparar a los territorios”, ha solicitado.

“Este pacto comprometerá a todas las instituciones para trabajar para conseguirlo. Tenemos que redimensionar nuestra capacidad. Los medios van a ser mayores, no solamente de respuesta, sino también de prevención. Pero las competencias están delimitadas y son claras, y todos tenemos que involucrarnos ante la emergencia climática, que no obedece a ninguna diferencia ideológica, que afecta a todos los vecinos por igual. Es algo que no puede cambiar cada cuatro años, cada vez que haya elecciones”, ha sentenciado Sánchez.

Además, ha recordado lo que le trasladaron algunos vecinos de Villablino (León) sobre la necesidad de que los partidos que están en las distintas instituciones “trasciendan las legislaturas”, se comprometan y “conviertan a la emergencia climática en una política de Estado y no la debiliten”. “Es una labor que tenemos que hacer de forma conjunta con la ciencia, la agricultura, la ganadería y todos aquellos que tienen conocimiento para aportar y hacer frente de manera eficaz a esta situación”, ha remarcado el presidente.

Lucía Feijoo Viera

“Eso es lo que quiero trasladar a la ciudadanía, esa voluntad firme por parte del Gobierno de España de orientar a todas las instituciones y la sociedad ante una emergencia climática que nos afecta a todos, particularmente al campo, y que necesita una respuesta proporcionada a la envergadura del desafío que tenemos por delante”, ha concluido.

En todo caso, Sánchez ha insistido en que "quedan horas difíciles" y, por tanto, ha pedido a los ciudadanos que "extremen las precauciones" y que no se confíen porque quedan "momentos críticos". "Hagan caso y permanezcan atentos a cuáles sean las recomendaciones de las instituciones", ya sea la Guardia Civil o en definitiva el conjunto del Sistema de Protección Civil.