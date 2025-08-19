El Govern quita hierro a las amenazas de ERC de no negociar presupuestos y confía en las "complicidades" con Junqueras

Quedan dos semanas para que se reemprenda el curso político, pero el hilo de las negociaciones entre el Govern y sus socios prioritarios sobrevive a la sombra del parón estival. Los teléfonos continúan sonando. Y es que Salvador Illa no está dispuesto a soltar el hueso de los presupuestos de 2026 por más que ERC haya dejado caer que el Govern está "a años luz" de lograrlos. Su estabilidad depende en buena parte de conseguir unas nuevas cuentas que no logró este 2025. De ahí que fuentes de la Presidència quiten hierro a las amenazas republicanas y se acojan al historial de acuerdos sellados con los republicanos especialmente en el último año para sentenciar que el final no está escrito

En el Palau de la Generalitat no contemplan otro escenario que el de empezar 2026 con nuevos presupuestos bajo el brazo. Aseguran que presentarán los números y que se abordarán formalmente el mes que viene. Este primer año lo ha transitado con las cuentas prorrogadas de 2023 y hasta tres suplementos de crédito pactados con ERC y con los Comuns para disponer de 4.000 millones más, pero se trata de un parche que los agentes económicos y sociales ya han alertado que no debería repetirse. "El país no se puede permitir no tenerlos", admitió el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en una entrevista en ACN a principios de mes.

Más avances en financiación

De ahí que Illa, que busca hechos que corroboren la capacidad de gestión del Executiu, haya dado la orden de centrarse a fondo en este objetivo en septiembre, un reto ante el que conjurará a todo su Govern en el encuentro que mantendrá la semana que viene el president con todos sus consellers para dar el pistoletazo de salida a su segundo año de mandato. Sin embargo, ERC insiste en que ni tan solo piensa sentarse en la mesa para negociar los presupuestos si no se producen más avances en materia de financiación singular, carpeta que marcará el compás de la legislatura.

Para los republicanos fueron insuficientes los términos en que se pronunciaron la Generalitat y el Gobierno estatal en la bilateral del 14 de julio, tras la que se acabó asumiendo que la hacienda catalana no estaría preparada para recaudar el IRPF hasta 2028, dos años más tarde de lo pactado para la investidura de Illa. "Si realmente quisieran sentarse a negociar con nosotros, se esforzarían en mejorar la propuesta", advierten desde la sede de la calle Calàbria, que recuerdan que ya este año ha sido inamovible su negativa a aprobar nuevos presupuestos.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, en la reunión que mantuvieron en febrero / Toni Albir / EFE

Avisan, además, de que tampoco va a ayudar a "desencallar" los presupuestos que el Gobierno de Pedro Sánchez apruebe la condonación de la deuda del FLA en la primera reunión del consejo de ministros de septiembre. "Es lo que ya estaba acordado desde febrero", aseguran dando a entender que en nada va a influir este cumplimiento en la negociación de las cuentas, que vinculan únicamente a los pasos que se den en materia de financiación singular. La cúpula de ERC admite mantener contactos con la Generalitat en pleno verano para tratar de desatascar esta cuestión mientras Junqueras continúa señalando a la vicepresidenta María Jesús Montero como principal freno.

Una exigencia asumida

No obstante, el Govern de Illa interpreta por ahora los avisos de ERC como parte inherente del toma y daca para alcanzar un acuerdo y se aferran a las "complicidades constructivas" que consideran haber tejido con el partido que lidera Junqueras. "Respetamos sus posiciones políticas. Que sean exigentes con el Govern lo damos por descontado", aseguran fuentes de Presidència, que insisten en que se trabaja para el cumplimiento de los compromisos suscritos aunque, apostillan, siendo "realistas".

"Pactar unos presupuestos es complejo y los buenos acuerdos requieren discreción", concluyen a sabiendas de que los presupuestos va a ser uno de los principales focos de la agenda política cuando arranque septiembre. En el carrusel argumental para tratar de convencer a ERC el Executiu incluye que Catalunya continúa creciendo económicamente y que contar con unos buenos presupuestos sería "un buen elemento para blindarse de las amenazas de la coyuntura", en referencia a, por ejemplo, la incertidumbre que pueden provocar los aranceles impuestos por Estados Unidos.

Los Comuns piden saldar deudas

Pero si ERC ya ha dejado claro que será un hueso duro de roer, los Comuns, a los que también necesita Illa para no sufrir por su estabilidad, también advierten de que están lejos de dar su 'sí'. Antes de negociar presupuestos han reclamado una reunión para evaluar el grado de cumplimiento del acuerdo de investidura y de los pactos que se sellaron a cambio de las ampliaciones de crédito.

Señalan, especialmente, que no se ha puesto en marcha el cuerpo de inspectores que deben aplicar las sanciones a quienes se salten los topes de los alquileres, tampoco la unidad contra los desahucios y el registro de grandes tenedores a los que se comprometió el Govern, así como las clases de refuerzo de catalán, inglés y matemáticas que deberían activarse este curso escolar.